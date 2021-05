Le passeport sanitaire : enjeux et implications (avec Louis Fouché et David Guyon)

Intéressant et stimulant ! Il y a encore des jeunes qui ont envie de se battre. Il s’agit de dire simplement non, de boycotter et de contourner ensemble la dictature, mais aussi d’utiliser tous les outils et recours juridiques possibles. Opposés à la force du nombre les ingénieurs sociaux ne tiendront pas longtemps. OD

(REINFO COVID TV, 19 mai 2021)