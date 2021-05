Le syndrome du vacciné, vous connaissez ?

« Chouette… Je vais pouvoir retourner guincher au bal musette ! » (Mauricette)



“Nombre considérable d’hospitalisations post-première dose”

Vous avez sans doute entendu parler du “syndrome du vacciné ” ? Le Figaro en fait une tartine à ce sujet.

C’est l’idée selon laquelle dès qu’un cobaye reçoit sa dose de came couillonavirale… pouf… il devient fou furieux, et horreur, abandonne “les gestes barrières, la distanciation sociale” ainsi que toute retenue.

Il se met subitement à rouler des pelles à des inconnus dans la rue. Il ne porte plus son masque afin de collectionner les amendes de 135 euros. Il se met à faire de la muscu comme un fou, en suant à mort avec d’autres hommes musclés, dans les salles de sport (fermées).

Il sort en discothèque (fermée) chaque nuit. Il picole avec des clodos, dans le métro. Il bouffe au resto (fermé) matin, midi et soir.

Il se met à lécher compulsivement les poignées de portes ainsi que les boutons dans les ascenceurs. Il court les partouzes à Paris et en province, sans préservatif (mais avec beaucoup de gel). Eh oui, le vacciné, malgré son âge moyen très, très mûr… est encore vigoureux.

Et enfin, il passe des heures au bureau alors que sa boîte est… en télétravail.

Bref, il perd la raison.

Ce qui entraîne mécaniquement… vous avez deviné… des contaminations !

Non ? Si ! Quelle horreur. 🙂

Tout ceci n’a bien entendu aucun sens. C’est de la patascience. Et pourtant comme d’habitude de pseudo “scientifiques” glosent dessus.

Mais ce qui est fascinant… c’est leur stupidité incandescente ainsi que leur ingénuité… Ils balancent tout dans la presse, sans se douter une seule seconde qu’ils creusent leur propre tombe.

Ainsi cette perle :

«Depuis le début de la vaccination, il y a un nombre considérable de contaminations et d’hospitalisations post-première dose. Il n’y a pas de vagues de réanimation, mais c’est révélateur d’un état d’esprit. Dès que l’on se pense a minima protégé, nous relâchons trop vite les gestes barrières».

Qui a osé sortir ça ?

Jean-Michel Constantin, secrétaire général de la Société française d’anesthésie et de réanimation. Rien de moins. Dans le Parisien.

Dis donc Jean-Mimi, le syndrome du vacciné ce ne serait pas plutôt le syndrome de ta bêtise ? Il ne t’a pas effleuré l’esprit -que tu as perdu-… que c’était peut-être les vaccins qui provoquaient ces cas… juste après leur injection ?

Non ?

Ah dis donc c’est drôle… pourtant c’est constaté en Grande-Bretagne, ainsi qu’à l’IHU Marseille, ah pardon, Raoult ça ne compte pas, c’est un charlatan.

En réalité, c’est visible dans une chiée de pays dans le monde. Dès que la vaccination commence, pouf, les cas explosent. Partout. Hémisphère nord et sud. Il suffit de jouer avec les graphiques de Our world in data (cas, morts, et vaccination) pour le constater.

Bref, la croisière s’amuse…

La covidémence fleurit.

C’est le printemps.

Covidémence.com, le 29 mai 2021