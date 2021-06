Vaccinateurs, collabos et injurieux

Où l’on retrouve la figure de proue du souverainisme de gauche, Michel Onfray, le philosophe des plateaux télé qui se révèle tel qu’en lui-même, et pire encore… OD

La dictature sanitaire en France de la séquence covidiste 2020-2021 a révélé un certain nombre de personnalités qui collaborent avec le pouvoir profond. Soutenues par des médias en déconfiture économique qui se mue en faillite morale, ces figures qui croient à la victoire finale du mondialisme se sont compromises jusqu’à un point de non retour.

Je suis très inquiet du nombre de sadiques qui veulent obliger, contraindre, interdire, forcer, punir, faire taire, ostraciser, isoler, tracer … (bien sûr, avec les « meilleures » raisons du monde).



2020 l'année où le libre arbitre est devenu un crime social. — Franck Boizard (@fboizard) May 28, 2021

Leurs menaces et insultes pleuvent sur les Français qui résistent à la folie vaccinale des multimilliardaires du Big Pharma, dont les bénéfices mirifiques permettent de corrompre n’importe quel gouvernement, fut-il démocratique. Nous avons pris soin de noter, depuis quinze mois maintenant, les sorties médiatiques les plus viles et les plus assassines, dans tous les sens du terme, de ces employés directs ou indirects de la Kommandandur régie par le nouvel Occupant.

Le côté positif de cette avalanche de grossièretés et d’atteintes à l’intelligence, c’est la vérification d’une loi naturelle toute simple : tout ce qui est affaibli devient plus agressif. L’agressivité n’est pas une preuve de force, mais de fragilité intrinsèque. Les mondialistes et leurs affidés ont dévoilé leur visage satanique, ils ne peuvent plus gagner que par la coercition, le mensonge et la force brute. Et à ce jeu, il n’est pas sûr du tout que les fameux 1 % battent les 99 % restants de la France, ou de l’humanité…

Depuis le mois de mars 2020, les employés du triumvirat formé par le pouvoir politique, le pouvoir médical et le pouvoir médiatique se sont succédé pour emmener les Français dans l’enclos de la vaccination, comme on mène le troupeau à l’abattoir.

Leurs noms sont connus de tous les Français puisque les radios, les télés et les journaux leur ont laissé toute la place, jusqu’à l’étouffement de toute liberté d’expression autre, de toute critique des choix sanitaires.

