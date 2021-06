Depuis qu’on “vaccine”, la mortalité moyenne quotidienne COVID-19 a été multipliée par 2 dans le monde

« Parmi 13 nouveaux pays étudiés, 11 d’entre eux présentent une mortalité moyenne quotidienne attribuée au COVID-19 plus importante depuis que la vaccination a commencé : CHILI, QATAR, Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, SUEDE, France, DANEMARK et JAPON. Et dans le monde la mortalité a même doublé !

Par exemple, à la date du 25/05/21, en Allemagne (40% de la population ayant reçu au moins une dose), la mortalité moyenne quotidienne est multipliée par 3,8 ; au Portugal par 3,2 (35% de la population ayant reçu au moins une dose) ; au Danemark par 2,3 (32% de la population ayant reçu au moins une dose).

Auteurs : Gabriel Faugloire et Frédéric Gobert

Le graphe ci-dessus représente les moyennes de décès/jour/million d’habitants avant (bâtonnet bleu) et après vaccination (bâtonnet orange), trié de gauche à droite du pays qui a le % de population vaccinée le plus fort (le Chili) au moins fort (le Japon). Le % de population vaccinée (courbe grise) se lit sur l’échelle de droite ; la moyenne de décès quotidienne (bâtonnets bleu et orange) sur l’échelle de gauche.

SOURCES : https://ourworldindata.org/covid-vaccinations ― https://ourworldindata.org/covid-deaths – https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_population

Lecture de ce tableau avec l’exemple du CHILI : du 1er mars 2020 au 25/12/2020 (début de la campagne de vaccination), soit durant 299 jours, la mortalité moyenne quotidienne est de 2,85 décès par million d’habitants. Du 25/12/2020 au 25/05/2021, soit 151 jours, la mortalité moyenne quotidienne est de 4,2 décès par million d’habitant, soit près de 1,5 fois supérieure.

Comment les chiffres ci-dessus ont-ils été calculés ?

Les données sont principalement issues du site www.ourworldindata.org et arrêtées à la date du 25/05/21 ; les 13 pays ont été choisis de telle sorte qu’il y ait un maximum d’hétérogénéité, à la fois au niveau des caractéristiques intrinsèques mais aussi du taux de vaccination de chaque pays. Ils confirment les chiffres présentés dans 14 autres pays le 22 mai 2021 (cf. https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/depuis-qu-on-vaccine-anticovid-la-233252) et montrent même que la mortalité moyenne quotidienne COVID-19 a doublé dans le monde entier depuis le début des campagnes de vaccination ; dans nos calculs, seuls la République Dominicaine et le Maroc font exception.

Pour être sûr du lien direct avec la « vaccination » (Il conviendrait d’ailleurs d’arrêter définitivement de parler de « vaccination » quand il s’agit de thérapies géniques ― qui reste expérimentale jusqu’en 2023 ― dans le cas de Pfizer/BioNTech et Moderna, et d’adénovirus génétiquement modifiés, dans le cas d’AstraZeneca ― cf. : https://lead.alternatif-bien-etre.info), il faudrait connaître le nombre de personnes décédées COVID ayant été injectées avec au moins une dose. Néanmoins, le doute est plus qu’important puisque nous devrions nous attendre à une baisse significative depuis plus de 5 mois de thérapie génique expérimentale. Ce doute devrait justifier l’arrêt complet et immédiat de cette campagne massive comme l’ont « crié » dernièrement 57 scientifiques dont Alexandra Henrion-Caude (cf. https://www.francesoir.fr/societe-sante/57-scientifiques-et-medecins-demandent-larret-immediat-de-toutes-les-vaccinations). Un cri dans un désert d’indifférence…

La largeur de la page ne permettant pas de proposer un tableau comprenant de nombreuses colonnes, il a été scindé en deux. Voici les autres données permettant de comprendre les chiffres proposés dans le premier tableau, situé au début de l’article.

SOURCES : https://ourworldindata.org/covid-vaccinations ― https://ourworldindata.org/covid-deaths – https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_population

Frédéric Gobert, Agoravox, le 31 mai 2021

Rappels :

