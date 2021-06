Fauci Files : au menu caviar et petits fours

Pauvre Tony. En bon mafieux, il finit… poussé sous un bus.

On me demande ce que je pense des FauciFiles, ou FauciGate, ou FauciTesCuit (accessible sous la forme d’un long fichier PDF).

Une image, extraite du fameux document, résume ma pensée.

Cet email est essentiel.

“Cher Anthony”… “Au revoir”.

Et au milieu ? Un bon vieux caviardage des familles !

Bravo les gars.

Le fait fondamental est qu’il ne s’agit pas d’une “fuite“… FranceSoir commet une faute importante en parlant de “fuite“.

Mais de la communication officielle de documents, menée par un organe officiel qui en amont a procédé à une censure en bonne et due forme, dans le cadre d’une loi officielle (Freedom of Information Act).

J’ajoute que caviarder est une chose… il est encore plus facile de faire disparaître purement et simplement un email.

Car ces messages, entre janvier et juin 2020… sont une sélection ! Absolument pas toute la correspondance de Fauci durant cette période (lire ici)… Eh oui…

La NSA est capable d’écouter un pet de mouche à des milliers de km dans un bunker enterré… Alors trafiquer des emails ? En supprimer ?

Je rappelle qu’aux Etats-Unis, les services de renseignement n’hésitent pas à monter des dossiers de toute pièce, des faux (exemple le Russiagate sous Trump), y compris les trucs les plus farfelus (Trump faisant des golden shower avec des putes à Moscou !!!!)… le tout ensuite repris par tous les médias et les politiciens gauchistes des Etats-Unis, sans oublier des institutions (comme le FBI)…

Alors que dans le même temps, le fils dégénéré du principal opposant politique, et aujourd’hui président élu… se prend lui-même en photos à poil, foutant même la honte à Benjamin Griveaux, avec des putes et en train de fumer du crack… Ca par contre, c’est conspirationniste, de la désinformation d’estrême-droûate, ça n’a jamais eu lieu…

Bref, on a bien voulu publier… ce qu’on a bien voulu publier, avec un ou des objectifs précis. Mais il est naïf de croire que l’administration américaine laisserait passer des éléments réellement compromettants.

La manière dont le Washington Post parle de ces messages est d’ailleurs hautement comique. Ils insistent sur le fait que pépère était submergé de messages mais qu’il répondait parfois très tard (“bien après minuit ” !). Et qu’il y avait de tout, tellement il était devenu populaire.

C’est tout juste si des groupies ne lui proposait pas de lui envoyer leur lingerie fine… Et très souvent Fauci répondait par “merci pour votre aimable note“. Il ne s’énerve jamais Tony. Sympa quoi. Con mais gentil.

Bref, nous ne sommes pas loin du gag absolu.

C’est pourquoi je revendique un certain scepticisme face à ce genre de communication officielle…

On mesure le gouffre entre les Faucifiles et les révélations par exemple de Snowden… basées elles sur des véritables fuites, pas du tout contrôlées !

Il n’y a semble t-il aucun smoking gun. A part pour jeter Tony sous le bus… Mais depuis quelques semaines, on avait tous compris qu’il avait été marqué d’une croix. Il fait office de fusible.

A 80 balais de toute façon, il a atteint sa date de péremption. Il est totalement rincé.

Fauci est un préservatif… au sens propre et figuré. A jeter après usage.

Et il a beaucoup servi…

On a simplement la confirmation qu’il a menti, souvent… Et alors ? Rien qu’en regardant sa gueule (quand il ne portait pas encore 2 masques comme un crétin woke)…. on voit qu’il n’est pas franc du collier.

Mais j’insiste : aucune surprise fondamentale en ce qui concerne la covidémence. Les liens entre Fauci sur les recherches “gain of functions” à Wuhan étaient révélés dès le début 2020, les financements US à Wuhan aussi, la thèse de la fuite du labo, etc.

Notre national Delfraissy, l’homme qui chasse le diable, apparaît comme ce qu’il est : un neuneu craintif… dans un seul message.

Là aussi, rien de fondamental. Il dit le 25 mars au sujet de l’HCQ : “Nous pouvons distinguer un léger signal positif ” mais qui doit bien entendu être confirmé par “un essai clinique randomisé “… et qu’il “résiste à la pression “. Bon… ça ne casse pas 3 pattes à un canard couillonaviré.

Ca fera sans doute de la peine à Karine Lacombe. Guère plus. De toute façon Delfraissy aussi est rincé (73 ans ! Allez, en ephad, marre de tous ces vieux cons !).

Les mecs sont forts. Très forts. Cette opération arrive une fois de plus à point nommé.

La concordance des temps est remarquable. Fauci est jeté sous un bus (après son audition devant des sénateurs US)… les médias parlent de la thèse de la fuite à Wuhan, même Facebook modifie ses règles de censure… zou… la demande de 2 médias US aboutit et les emails sont publiés… quelques jours après !

Encore une merveilleuse coïncidence…

Et un sacré foutage de gueule.

Comme disait un commentateur US facétieux : ça fait des années qu’on cherche à obtenir les emails de Hillary Clinton… Et ceux de Fauci, on les obtient en 6 semaines ?

Covidémence.com, le 4 juin 2021

