Ce qu’a annoncé Macron est d’une gravité exceptionnelle. Mais tenez bon ! (F. Philippot)

« Quelle folie ! Qu’il n’y ait plus un sot pour oser me dire que nous ne sommes pas en dictature ! Qu’il n’y ait plus un naïf pour oser me dire que nous ne sommes pas en tyrannie ! Nous y sommes ! Et non seulement la dictature nous y sommes, mais elle est violente, très violente ! Je n’ai pas vu ce soir un président de la République. J’ai vu un dictateur, fou, inquiétant, psychopathe, dans sa manière d’être, de parler, dans les annonces qu’il faisait… Rien n’est conforme à notre Constitution, rien n’est conforme à nos valeurs les plus élémentaires !!! (…) »

(Florian Philippot, 12 juillet 2021)

