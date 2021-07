« Il n’y a plus qu’un seul critère pour avoir le droit de vivre en société : être vacciné »

« On rejette tout l’aspect sanitaire de la crise, on se moque du risque réel, on ne s’intéresse même plus à la maladie en elle-même. Désormais tout n’est plus qu’une question de vaccination et donc de soumission au gouvernement ».

Source : La Croix du Sud, 13 juillet 2021

