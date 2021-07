Français ! Du haut de ses 32 ans bien tassés, Gabriel Attal vous contemple et vous méprise

C’est toujours le même chantage au virus et à l’enfermement, mais ça commence à agacer sérieusement les dizaines de millions de Français qui veulent pouvoir disposer librement de leur corps et de leur vie. Face à l’essoufflement de la campagne de “vaccination”, le pouvoir se radicalise, tempête et tente de diviser. C’est peut-être le signe qu’on approche du moment de vérité. OD

« Il faut être clair : dorénavant, c’est soit la vaccination générale, soit le tsunami viral »

https://www.bfmtv.com/politique/le-gouvernement-monte-au-front-face-aux-anti-pass-sanitaire_VN-202107190016.html