Qui est plus crétin qu’un socialiste ? Un socialiste

A mon avis ils ont juste sauté une étape… OD

Ouest-France fracasse notre jour ensoleillé.

Les parlementaires socialistes se sont prononcés, lundi soir, contre l’extension du pass sanitaire, dont les contrôles incombent aux commerçants

On se dit “Chouette ! Pour une fois que les socialos font preuve d’un peu de bon sens”.

Et puis… plouf.

Forcément.

Ils proposent en revanche la vaccination obligatoire à tous les citoyens, sauf contre-indication médicale.

Ah ! On retombe sur nos pieds. Tout va bien. L’atavisme évident entre gauchisme et pathologie mentale couillonavirale est une fois de plus prouvé. 🙂

Bon, vous me direz qui se soucie de l’avis du PS de nos jours ?

Covidémence.com, le 2 juillet 2021