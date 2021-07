Vers la vaccination sans fin – Quand les double-vaccinés commencent à comprendre l’arnaque

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

Harold Bernat, professeur agrégé de philosophie, auteur de plusieurs essais et blogueur chez Marianne, après s’être fait double-vacciner bien comme il faut, comme on le lui a dit à la télévision, s’est aperçu qu’avec le pass sanitaire sa double dose risquait de ne plus suffire. Remonté, c’est une troisième dose, celle du réel, qui lui a permis de bénéficier d’une prise de conscience politique concrète. Bravo, et bienvenue !

Egalité & Réconciliation, le 20 juillet 2021

Rappels :

