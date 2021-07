Un Véran, ça trompe énormément

Je sais que nous, les complotistes antivax, antisémites, terre-platistes, néonazis, on aurait un QI inférieur à la moyenne (Goldnadel, Cnews) mais là, Olivier Véran nous prend vraiment pour des cons.

Deux annonces viennent de tomber :

Le port du masque sera aboli dans les établissements qui demandent le Pass sanitaire. (source)

Et « S’il y avait une quatrième vague, fermer tous les établissements pour tous les Français aurait le même effet sanitaire que de fermer les mêmes établissements aux non-vaccinés » (Véran en commission de l’assemblée nationale).

Ces deux annonces partent du principe qu’une personne vaccinée ne peut pas transmettre le virus.

Oui mais voilà, souvenez vous, le 28 mars dernier, les personnes vaccinées devaient rester confinées comme les autres ! C’est Véran lui-même, en personne, personnellement qui le disait :

« En premier lieu, comme on le sait, l’efficacité des vaccins n’est que partielle En deuxième lieu, cette efficacité des vaccins est devenue particulièrement contingente du fait de l’apparition des nouveaux variants ; En troisième lieu (…), les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d’inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale, du fait d’une immuno-sénécence (…) ou de la virulence d’un variant ; En quatrième lieu, même lorsqu’il a une efficacité sur les personnes concernées, en l’état des connaissances scientifiques, le vaccin ne les empêche pas de transmettre le virus aux tiers. »

C’est d’ailleurs pour ça que, juste après la séquence émotion montrant une grand-mère embrasser ses deux petits-enfants, on nous serine : « Même vacciné, je continue à respecter les gestes barrières ». Comme dans les contrats d’assurance, il y a quelque chose dans les annexes en petits caractères qu’on n’a pas lu ou pas compris. Le principal intéressé dirait que c’est de la propagande.

Donc les annonces d’Olivier Véran sont en totale contradiction avec ce qu’il disait il y a moins de quatre mois. Et ce n’est pas parce que les connaissances scientifiques ont évolué dans le bon sens. Bien au contraire ! Des virologues néerlandais alertent sur la propagation du variant delta par les personnes vaccinées (source) ! Notre girouette de la santé change d’avis plus vite que l’arrivée des nouveaux variants. Faut suivre ! A la rédac, on l’appelle Olivier Variant.

L’explication

En fait le covid, c’est un virus à deux vitesses. Il s’en prend uniquement au peuple. Comme la Justice. A l’instar du Festival de Cannes. Pas de masque, pas de distanciation et bises et re-bises. Les stars ont le droit. L’assemblée son passe-droit. Le peuple, rien. Cherchez pas à comprendre, vaccinez-vous ou vous serez licenciés. C’est la « pédagogie » nouvelle vague du ministère du travail. Bienvenue au festival de l’illusion.

Thomas pour Le Media en 4-4-2, le 22 juillet 2021

