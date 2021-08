Quand Georges Ghosn, le directeur de VSD, insulte ceux qui osent refuser l’injection forcée…

Plutôt alerte pour un patient qui sort de réa, non ? Bien sûr la finesse et la pertinence ne sont pas au rendez-vous, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais pardonnons son mépris et sa grossièreté à cet homme secoué d’avoir frôlé la mort à cause du méchant variant Delta. Et accordons-lui le mérite d’avoir inventé un nouveau concept : le “recul en temps réel”… 🙂

Je vous laisse savourer l’enfilade de perles. Et surtout retenez bien cette vérité : « Le vaccin est un miracle ».

Georges Ghosn est un homme de foi. OD

Rappels :

« La limite pour arrêter un programme de vaccin est 25 à 50 morts. Nous en sommes à 900 décès en France, plus de 19.000 en Europe… »

Voir aussi :

