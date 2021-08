Bombardement de paix : l’US Army commande 500 millions de doses Pfizer

Avant, l’armée américaine apportait la “paix” dans le monde grâce à ça :

Bref, des outils qui avaient de la gueule. Des outils faciles à utiliser et surtout faciles à comprendre.

Mais c’était dans le monde d’avant.

En l’an de grâce 1 après Xijinping-Covid, la glorieuse armée américaine commande 500 millions (!) de doses de produit Pfizer… pour les distribuer aux gentils petits nenfants et les gentils noirs pauvres qui vivent dans les shitholes du monde entier.

Non, ce n’est pas une fake news, c’est annoncé officiellement sur le site du ministère US de la Défense. Rien de moins.

Là : https://www.defense.gov/Newsroom/Contracts/Contract/Article/2716710/

Pfizer Inc., New York, New York, was awarded a $3,500,000,001 firm-fixed-price contract for the procurement of 500 million doses of COVID-19 vaccine for the purpose of international donation. Bids were solicited via the internet with one received.