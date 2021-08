Le patron de Sanofi se fait hara-kiri : « N’attendez pas notre vaccin ! »

Ils sont tellement soucieux de notre santé qu’ils sont prêts à laisser une vraie fortune aller directement dans la poche de leurs concurrents. Quand on vous dit que ce n’est pas une question d’argent ! 🙂 OD

C’est un refrain que l’on entend parfois, notamment dans la bouche des vaccinosceptiques, et il a fini par agacer le propre PDG de Sanofi. « N’attendez pas pour vous faire vacciner ! – J’entends certains dire qu’ils préfèrent attendre le vaccin de Sanofi pour se faire vacciner. Je remercie ceux qui font confiance à Sanofi mais notre vaccin n’arrivera pas avant plusieurs mois », a ainsi averti Olivier Bogillot, le PDG du laboratoire pharmaceutique français, sur le réseau social LinkedIn.

« Attendre ne fait qu’augmenter le risque et prolonger la circulation du virus. Les vaccins autorisés par les autorités sanitaires sont sûrs et efficaces (sic). Ils sauvent des vies, épargnent de graves conséquences de la Covid-19, et ralentissent sa circulation, précise le grand dirigeant. Ils préservent également les hôpitaux d’une nouvelle vague d’hospitalisations évitables, ce qui leur permet, ne l’oublions pas, de se concentrer sur les malades non Covid-19 qui nécessitent des soins. Les semaines qui viennent seront déterminantes pour la rentrée de septembre. Nous voulons tous sortir de cette crise, alors je vous le dis en responsabilité, n’attendez pas, c’est maintenant qu’il faut se faire vacciner ! »

Le Parisien, le 9 août 2021

