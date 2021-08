Dr Roger Hodkinson : « Les vaccinés sont des innocents qui vont au massacre »

Le docteur Roger Hodkinson, vous vous en souvenez peut-être, qualifiait l’an dernier le Covid-19 de « plus grand canular jamais perpétré sur un public sans méfiance ». Il tire de nouveau la sonnette d’alarme au sujet des “vaccins” : « Nous vivons actuellement un cauchemar médical ». OD

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

« Les scientifiques savent, ils ont juste peur de le dire. » Eminent ancien professeur à l’université de l’Alberta, une des plus grandes du Canada, Roger Hodkinson alerte sur les vaccins et les manipulations des discours face au Covid-19, dont il explique qu’aujourd’hui nous savons que ce n’est « pas pire qu’une mauvaise grippe saisonnière ».

Ancien professeur en pathologie, ancien PDG d’un grand laboratoire commercial, actuellement dirigeant d’une petite entreprise de biotechnologie spécialisée dans les technologies brevetées de diagnostique ADN, le fait d’arme dont il est le plus fier est d’avoir été président honoraire de l’action sur le tabagisme et la santé où il avait alerté sur les dangers du tabac sur les personnes. Il explique tout, « je n’ai plus rien à prouver, j’ai une carrière très bien remplie, je me sens obligé de me lever et de prendre des coups. Dans la grande majorité, je suis triste de le dire, les médecins et scientifiques tombent dans la décision binaire du choix entre l’éthique et le revenu, et choisissent le revenu car ils savent que s’ils se lèvent ils vont se faire massacrer. »

Dans cet entretien, Roger Hodkinson revient sur les discours de peur pour encourager la vaccination et évoque entre autres, les différents scandales autour du Covid-19 tels que Ferguson et les falsifications de Fauci. Un témoignage avec des paroles intenses, pour lui, nous vivons actuellement un « cauchemar médical ».

Un debriefing proposé en partenariat avec BonSens.org

France Soir, le 10 août 2021

