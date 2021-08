Ils mentent et manipulent tellement TOUT qu’on n’est même pas assuré que le chiffre soit exact… Mais le pire, c’est que le porte-mensonges de Macron déplore la mobilisation anti-passe sanitaire, fustigeant « une infime minorité qui est dans l’instrumentalisation politique de tout ça (…), ça je trouve ça totalement irresponsable »… Non, vous ne rêvez pas ! OD

« Depuis l’allocution d’Emmanuel Macron le 12 juillet, 10 millions de Français supplémentaires sont allés se faire vacciner », s’est réjoui porte-parole de l’Elysée et secrétaire d’État auprès du Premier ministre Gabriel Attal, sur BFMTV ce vendredi 13 août.

Une « écrasante majorité des Français » fait le choix de la vaccination. C’est le constat du porte-parole de l’Elysée et secrétaire d’État auprès du Premier ministre Gabriel Attal, sur l’antenne de BFMTV ce vendredi 13 août.

Il souligne l’« effet massif sur la vaccination » provoqué par l’allocution du président de la République Emmanuel Macron, le 12 juillet, sur les prises de rendez-vous.

« Depuis cette allocution, 10 millions de Français supplémentaires sont allés se faire vacciner. C’est colossal ! », s’est-il réjoui.



« On constate une véritable stagnation chez un certain nombre de nos voisins – les Allemands, les Etats-Unis -, on voit en France que la vaccination a continué à progresser tout au long du mois d’août. Avant-hier encore, 600.000 personnes sont allées recevoir une injection, dont la moitié pour une première dose », a continué Gabriel Attal.

Gabriel Attal (@GabrielAttal): "Depuis l'allocution du président le 12 juillet, 10 millions de Français supplémentaires sont allés se faire vacciner" pic.twitter.com/G36yp4Yxtr — BFMTV (@BFMTV) August 13, 2021

