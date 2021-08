Italie : passe sanitaire étendu aux enseignants et étudiants

Typique… On commence petit… Et puis on étend. Peu à peu.

L’Italie du banquier cinglé Draghi… fut le premier pays européen à imposer la covivaccination aux personnels de santé (lire ici).

Puis ce fut le passe sanitaire (pour restos, cinémas, musées etc.), baptisé “passe vert” : le 6 août.

A partir du 1er septembre, le passe sanitaire sera donc étendu aux enseignants, et à l’université (personnels et étudiants).

Ainsi qu’aux passagers sur les transports aériens, ferroviaires et les ferries.

School staff who are without passes for five days straight will be suspended and have their pay frozen, Italian media reported. (source Local)