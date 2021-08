La république du Ghana (un pays d’Afrique occidentale situé au bord du Golfe de Guinée) sera le premier pays à utiliser la biométrie sans contact dans le programme national de vaccination. L’article qui suit est une preuve supplémentaire que le complot visant à lier le vaccin à la biométrie et à l’identification numérique est authentique. Ne pensez pas que le Ghana sera le seul pays à l’adopter. Le plan est de le distribuer dans tous les pays ! Tous ces efforts communiquent avec l’initiative ID2020 de Bill Gates (une organisation non gouvernementale qui promeut l’institutionnalisation de l’identité numérique pour les personnes) et comprend son initiative mondiale de vaccination GAVI (partenariat Mondial de Santé Public-Privé en vue d’élargir l’accès aux vaccins dans les pays pauvres).

Le Ghana Health Service, en partenariat avec Gavi et Arm (une entreprise qui fabrique des processeurs), lancera un programme national de vaccination biométrique en octobre 2021 en utilisant la technologie sans contact de Simprints. Le programme commencera dans la région de l’Est. Selon les rapports, ce projet est le premier programme national de vaccination à utiliser la biométrie sans contact. Après avoir initialement dispensé les vaccinations COVID-19, le système intégrera d’autres vaccinations de routine en fonction de l’objectif du service de santé du Ghana pour la couverture sanitaire universelle.

Gavi, l’alliance des vaccins, apporte l’expertise en matière de vaccination pour administrer des vaccins, y compris pour COVID-19, de manière traçable via des enregistrements biométriques créés avec la technologie Simprints, soutenus par la contribution, le financement et le réseau mondial d’Arm, selon une publication de Gavi sur le blog d’Arm.

Après avoir testé les technologies de reconnaissance faciale et d’empreintes digitales sans contact, le projet utilisera sur le terrain des smartphones Android à bas prix pour rendre l’initiative aussi simple et économique que possible à déployer.

Le système ne nécessite pas de document d’identité formel existant. Une identité biométrique sera créée pour les individus et les éléments de la dernière base de données téléchargés sur les combinés des agents de santé leur permettront de continuer la vaccination hors ligne et de télécharger les informations lorsqu’une connexion sera disponible. L’espoir est que cette approche sera efficace en termes de distribution à la population, ainsi que de faibles taux de perte.

Pour la deuxième dose de vaccins COVID-19, les données biométriques de l’individu sont mises en correspondance afin de récupérer son dossier et de vérifier son adéquation à cette dose, et si la dose est administrée, son dossier dans la base de données sera mis à jour.

Simprints travaille déjà avec les services de santé du Ghana dans le cadre d’un programme plus large visant à intégrer la biométrie dans la couverture sanitaire universelle du pays. Un autre domaine en cours de développement est la vaccination des enfants ainsi que la santé maternelle, les soins de la tuberculose et du VIH. L’article de Gavi indique qu’un millier de travailleurs de la santé seront formés pour le projet de trois ans.

Selon un article de blog de Cisco, qui accompagne Simprints dans son développement de la biométrie sans contact depuis 2018, l’approche sans contact présente de multiples avantages par rapport à l’approche traditionnelle : elle est plus hygiénique, plus précise, plus rapide à déployer, ne nécessite aucun équipement spécialisé et est plus acceptable culturellement dans certaines régions.

Le message indique que le travail sur le terrain avec l’élément de reconnaissance faciale de la biométrie de Simprints l’a trouvé précis à 98%. Près de 1,3 million de doses de vaccins COVID-19 ont jusqu’à présent été administrées au Ghana selon le Ghana Health Service.

Guy Boulianne, le 16 août 2021

