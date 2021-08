Bravo M.Asselineau pour ce commentaire publié sur Facebook. Nous devrions tous apprendre par coeur ce court réquisitoire tant il est édifiant et terrible pour le narratif officiel.

LE VACCIN ADOUCIT LA MORT

Le site américain The Hill cite le cas d’un double vacciné, cloîtré chez lui avec masque, mort de la #COVID19.

Pour sa fille, vacciner reste essentiel car « elle ne peut même pas imaginer combien il aurait souffert s’il n’avait pas été vacciné ».

Les arguments en faveur des vaccins évoluent donc.

1. D’abord, il était efficace à plus de 95%, n’avait aucun effet secondaire, et il empêchait l’infection et la transmission.

2. Puis son efficacité a été revue à la baisse.

3. Puis on a découvert qu’il n’empêchait ni infection ni transmission.

4. On nous a alors dit qu’il empêchait seulement les formes graves et qu’il permettait d’atteindre l’immunité de groupe.

5. Puis on a vu s’accumuler des déclarations d’effets secondaires nocifs mais les “autorités” nous ont assuré qu’il n’y avait aucun rapport de cause à effet.

6. Puis on a reconnu du bout des lèvres qu’il y avait en effet des effets nocifs (myocardites/AVC/zonas/allergies..) mais qu’ils étaient statistiquement négligeables.

7. Puis on a découvert que l’efficacité baissait rapidement, au point qu’il faut injecter une 3ème dose au bout de 8 mois.

8. Puis on a découvert que la pandémie flambait dans les pays les plus vaccinés (Israël, Islande, Seychelles, Royaume-Uni…).

9. Puis les autorités de ces pays ont commencé à déclarer que l’immunité de groupe ne pouvait pas être atteinte par le vaccin mais par l’immunité naturelle.

10. Puis on a découvert des double-vaccinés qui souffrent de formes graves et même en meurent.

11. On nous alors a expliqué alors que les double-vaccinés :

ont statistiquement beaucoup moins de formes graves que les non-vaccinés

lorsqu’ils meurent de la Covid 19, c’est en souffrant moins.

CONCLUSION

Le narratif change sans cesse sur les bienfaits des vaccins Pfizer et Moderna, mais il ne change jamais pour :

les vaccins russe, chinois, cubain et français (Valneva), qui restent interdits dans l’Union européenne

les traitements, dont l’Ivermectine, qui restent interdits malgré l’accumulation d’études positives.

Victoire de la vérité, le 15 août 2021 (via Nouveau Monde)

Article du site The Hill :

Fully vaccinated man dies of COVID-19, daughter says he was cautious