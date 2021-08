De la continuité entre le 11 septembre et “l’état d’urgence sanitaire” du Covid-19

On ne présente plus James Corbett et son blog The Corbett Report. Enfin, nous traduisons tout de même ci-dessous sa propre présentation pour les nouveaux venus dans le monde de la résistance – ce qui est d’ailleurs un des effets positifs de la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’une année.

Les événements liés au Covid-19 que nous connaissons aujourd’hui rappellent aux plus anciens d’entre nous les circonstances et les mesures prises suite aux attentats du 11 septembre 2001. Rapidement, l’œil critique et exercé avait vu dans ces attentats la main d’un pouvoir profond qui avançait les pions de ses projets divers : remodelage du Moyen Orient, guerres sans fin fort rentables, mise en place d’une politique sécuritaire liberticide (Patriot Act, etc.).

C’est ce dernier point qui vient faire écho avec ce que nous connaissons aujourd’hui. James Corbett nous démontre les filiations évidentes entre ces deux événements et la mise en place implacable d’un système de contrôle et de traçage que les technologies d’aujourd’hui, 20 ans plus tard, permettent de démultiplier dramatiquement.

The Corbett Report est une source d’information alternative indépendante, soutenue par ses lecteurs. Il fonctionne sur le principe de l’intelligence « open source » et fournit des podcasts, des interviews, des articles et des vidéos sur les dernières actualités et les sujets importants, de la vérité sur le « 11 Septembre » ou le terrorisme sous faux drapeau à l’État policier de Big Brother, l’eugénisme, la géopolitique, la fraude bancaire et plus encore.

The Corbett Report est édité, webmasterisé, écrit, produit et animé par James Corbett.

Journaliste d’investigation primé, James Corbett a donné des cours de géopolitique à l’université de Groningue (Pays-Bas) et a fait des présentations sur le journalisme open source à l’Institut français de recherche en informatique et en automatique FOSSA (Free Open Source Software Academia Conference), au TedX de Groningue et à l’Université Ritsumeikan de Kyoto.

Il a lancé le site web The Corbett Report en 2007 pour offrir une analyse critique indépendante de la politique, de la société, de l’histoire et de l’économie. Depuis lors, il a écrit, enregistré et édité des milliers d’heures de médias audio et vidéo pour le site, y compris un podcast et plusieurs séries de vidéos en ligne régulières.