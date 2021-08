Le ministre australien Victor Dominello paralysé du visage après une vaccination

par Marcel D.

Quand t’as un œil qui commence à dire merde à l’autre, c’est jamais bon signe. C’est ce qui est arrivé au ministre australien Victor Dominello. Après avoir été vacciné, ce grand défenseur de la vaccination contre le covid a commencé à tourner de l’œil lors d’une conférence de presse en Nouvelle-Galles-du-Sud. Les spectateurs ont évidemment remarqué que Victor avait la moitié de la tronche qui partait en sucette.

Après des douleurs dans le crâne, derrière l’oreille droite et des fourmillements sur le côté droit de la langue, le ministre australien s’est décidé à consulter son médecin, qui lui diagnostiquera une paralysie de Bell.

« Je n’ai pris la chose plus au sérieux que l’après-midi, après qu’un certain nombre de personnes m’ont envoyé une capture d’écran de la conférence de presse et que d’autres ont contacté mon bureau pour m’inciter à demander un avis médical urgent ».

Vous l’aurez compris, c’est pas le plus futé de l’équipe du gouvernement australien. Attendre que les spectateurs lui fassent comprendre qu’il a peut être un souci, alors que ça clignote à tous les étages, on peut dire que Victor n’a pas le compas dans l’œil – si je puis dire. Dans un sursaut de bon sens, il lancera tout de même que « ce diagnostic de la paralysie de Bell était un rappel à tous de prendre soin de leur santé » .

On ne vous le dira pas entre quatre yeux, mais le ministre a été vacciné à coups d’AstraZeneca il y a tout juste trois mois – le 27 mai 2021. Victor Dominello fait l’expérience merveilleuse des effets secondaires de l’injection anti-covid.

Je souhaite évidemment un prompt rétablissement à la Tronche en biais, qui ferait mieux de prévenir son peuple des effets secondaires graves qu’il pourrait subir, au lieu de faire l’autruche et d’envoyer les gens au casse-pipe.

Le Média en 4-4-2, le 21 août 2021 (via Réseau International)

Rappel :

Imposer un vaccin expérimental est un comportement nazi