Le ministre du Big Pharma Olivier Véran dénonce « une épidémie de non-vaccinés »

Du Goebbels dans le texte

Olivier Véran (@olivierveran) sur la situation sanitaire aux Antilles: "C'est une épidémie de non-vaccinés" pic.twitter.com/6Yy9oma9wj — BFMTV (@BFMTV) August 23, 2021

On n’a pas fini de rire, en Macronie. La fournée de mensonges du jour est encore une fois impressionnante. Nos filets sont remontés lourds à craquer de magnifiques thons oligarchiques ! Invité sur la pire des chaînes de propagande, ou la meilleure, c’est selon, le ministre de la Vaccination a encore augmenté la dose de menaces, de dérapages et de désinformation. Naturellement, face à lui, le journaliste bien en cour Yves Calvi n’allait pas faire son métier de rentre-dedans : c’était plutôt sert-la-soupe rentre-à-la-niche ! La première question est un modèle du genre laquais…

🔴 Olivier Véran est l’invité d’Yves Calvi dans votre nouveau rendez-vous "Calvi 3D" sur BFMTV https://t.co/We6fUykbP1 — BFMTV (@BFMTV) August 23, 2021

Ne pouvant obliger les Français à se faire vacciner, le gouvernement utilise tous les coups tordus pour obtenir la soumission psychologique et organique de la population. On dirait vraiment un super complot venu d’en haut ! Ou alors ces personnes se préoccupent vraiment, et soudainement, de notre santé. Las, l’expérience nous a appris qu’elles se foutent totalement de notre santé. Mais pas de notre fric. La santé financière, ça, ça les intéresse !

D’abord, pourquoi n’avoir pas rendu le vaccin obligatoire ? Parce que :

Véran a ensuite enfoncé le clou dans le cœur des Antilles, laboratoire de l’attaque sur la métropole à la rentrée, en confondant opportunément épidémie de dengue et pandémie de covid, un classique de la désinformation gouvernementale.

