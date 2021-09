Chloé Frammery, un os dans la gorge de Conspiracy Watch

par Eric Montana

Dès qu’un lanceur d’alerte acquiert un peu de visibilité et de notoriété, les gens de Conspiracy Watch sonnent l’alerte. Et bien évidemment le rouleau compresseur de la calomnie et de la désinformation est activé.

Chez ces « observateurs » de l’inutile, on s’est fait une spécialité de traquer tous ceux qui réfléchissent par eux-mêmes et qui échappent à la vérité officielle dont ils sont les ardents défenseurs. Ces guignols s’intéressent davantage à ceux qu’ils cataloguent de « conspirationnistes » qu’aux conspirations elles mêmes. Ben oui, ils sont le service après vente de la conspiration, ceux qui veillent à ce que les consommateurs avalent leurs mensonges sans poser de questions et sans se plaindre. Une espèce de Gestapo low-cost de la pensée…

Notre amie Chloé Frammery figure donc sur leur tableau de chasse et les « fins limiers » de Conspiracy Watch se sont fait un devoir de lui tailler un costard sur mesure avec l’inélégance qui les caractérise. De l’à peu près, beaucoup de préjugés et peu de vérités, une dose de mauvaise foi teintée de malhonnêteté, bref, les ingrédients habituels utilisés par cette usine à mensonges toujours prête à brandir l’accusation d’antisémitisme pour un oui ou pour un non. Pitoyable…

Ces gens n’ont pas compris qu’ils ne sont pas pris au sérieux et qu’à part dans leur microcosme, ils ne sont crus par personne. Car enfin, soyons sérieux deux minutes. Qui peut faire confiance à des individus qui continuent d’affirmer que Ben Laden aurait piloté l’attentat du 11 septembre du fin fond de sa grotte afghane ? Qui peut accorder crédit à des gens qui prétendent que – malgré les balles tirées sur John Kennedy à partir de différents lieux à Dallas, – Harvey Oswald était l’assassin unique du président américain ? Sont-ils à ce point stupides ou font-ils semblant de l’être ?

Quand ces Dupont la Joie du journalisme de caniveau s’attaquent à des lanceurs d’alerte, à des journalistes indépendants, à des écrivains ou des intellectuels ou même à des politiciens qui ont une carte mentale qui fonctionne, ils ne réalisent pas qu’ils leur donnent encore plus de crédibilité et de visibilité. Ces clowns n’ont pas compris que leur travail produit l’exact contraire de ce qu’ils espèrent. Plus ils calomnient et plus leurs victimes sont soutenues et populaires. Plus ils mentent et plus ils se ridiculisent et se décrédibilisent.

Et puis avec Chloé Frammery, ils sont tombés sur un os car la Suissesse n’a pas sa langue dans sa poche et ses mots sont plus lourds que des uppercuts, qu’elle assène avec talent et intelligence, sans jamais se départir de son magnifique sourire. Chloé cogne et elle fait mal !

Conspiracy Watch est une officine de propagande en faillite et il serait intéressant de savoir qui est assez con pour continuer à la financer… et pourquoi… Et au fond, la question qui se pose, c’est quel futur pourraient avoir ses petits agents ridicules et ce pseudo observatoire juste bon à produire des mensonges, sans les prétendus « conspirationnistes » que nous sommes…

Nous devrions exiger des droits d’auteur chaque fois que ces idiots osent prononcer nos noms… ou alors constituer un collectif d’avocats pour les frapper au portefeuille. La loi du Talion qu’ils semblent bien connaître.

Médiazone, le 3 septembre 2021 (via Réseau International)

