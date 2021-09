Alerte sur la composition des “vaccins” Covid par une équipe de scientifiques indépendants

Des scientifiques américains confirment l’oxyde de graphène toxique, et plus, dans les injections de Covid

C’est un droit de l’homme, et une loi mondiale régie par le Code de Nuremberg, que les informations sur les ingrédients spécifiques aux vaccins soient divulguées.

Il s’agit d’informations essentielles, requises et nécessaires pour que n’importe qui, de n’importe quel pays du monde, puisse prendre une décision éclairée de consentir ou non à une intervention médicale.

La liste complète des ingrédients des « vaccins » contre le Covid n’étant pas disponible, le Dr Robert Young et son équipe ont mené des recherches pour identifier les ingrédients spécifiques des injections Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson Covid.

Le 20 août, ils ont publié leurs conclusions.

Le Dr Young est biochimiste, microbiologiste et nutritionniste clinique. Lui et son équipe de scientifiques ont confirmé ce que les chercheurs de La Quinta Columna ont trouvé – un contenu nanométallique toxique qui est magnétotoxique, cytotoxique et génotoxique pour les plantes, les insectes, les oiseaux, les animaux et les humains – toute la vie sur la planète. L’un des « vaccins » contenait même des parasites potentiellement mortels. Pris ensemble, les composants du « vaccin » – qui incluent l’oxyde de graphène parmi tant d’autres et qui peuvent être influencés par des sources de rayonnement externes à nous – créent une soupe chimique et radiative toxique à l’intérieur de notre corps. Quiconque reçoit une injection de Covid met sérieusement sa vie en danger.

Nous avons déjà couvert certaines des recherches de La Quinta Columna dans deux articles : Des chercheurs espagnols découvrent que les vaccins Covid-19 contiennent des niveaux TOXIQUES d’oxyde de graphène ; et, La vraie pandémie – Covid-19 ou oxyde de graphène ? Nano-matériau toxique trouvé dans les vaccins Covid et les masques faciaux.

Les « vaccins » des quatre grandes sociétés pharmaceutiques ont été analysés par le Dr Young : Pfizer/BioNTech (« Pfizer »); Moderna/Lonza ARNm-1273 (“Moderna”); Vaxzevria par AstraZeneca (« AstraZeneca »); et Janssen par Johnson & Johnson (« Janssen »).

Les capsides des liposomes sont des capsules lipidiques grasses. On nous dit que leur but est d’envelopper l’ARNm pour empêcher le matériel génétique de se décomposer avant qu’il n’atteigne sa cible – les cellules de notre corps. Les quatre « vaccins » de Covid contiennent des niveaux relativement élevés d’oxyde de graphène, mais les capsides des liposomes Pfizer et Moderna contiennent 100 % d’oxyde de graphène (après extraction de l’ARNm).

L’oxyde de graphène est cytotoxique, génotoxique et magnétotoxique. L’image ci-dessous montre la capsule du liposome contenant de l’oxyde de graphène dans le « vaccin » Pfizer. Le liposome délivre l’oxyde de graphène à des organes, glandes et tissus spécifiques, à savoir : les ovaires et les testicules ; moelle ; cœur ; et, cerveau.

Analyse au microscope du vaccin COVID Pfizer : liposome contenant du graphène

Le parasite Trypanosoma cruzi a également été trouvé dans l’injection de Pfizer – un parasite dont plusieurs variantes sont mortelles et est l’une des nombreuses causes du syndrome d’immunodéficience acquise ou du SIDA. On ne sait pas s’il s’agissait simplement d’un ingrédient aléatoire ou s’il avait été placé à dessein et se retrouvera dans tous les « vaccins » de Pfizer.

Il est d’ailleurs écrit sur le site officiel de l’OMS que les personnes infectées par ce parasite développent des symptomes aigus comparable au COVID19.

“la maladie chronique de Chagas entraîne souvent un état prothrombotique, des lésions cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux thrombotiques.”

Quel hasard et bien sûr ils recommandent la vaccination !

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis)

Analyse au microscope du vaccin : un parasite dangereux trouvé

Dans les « vaccins » d’AstraZeneca, le Dr Young et son équipe ont identifié de l’histidine, du saccharose, du polyéthylène glycol (« PEG ») et de l’alcool éthylique, qui étaient également contenus dans les injections Pfizer, Moderna et Janssen Covid. Le PEG était le seul adjuvant déclaré sur la fiche technique listant les ingrédients de l’injection d’AstraZeneca.

L’injection de PEG et d’alcool éthylique sont tous deux connus pour être cancérigènes et génotoxiques.

Janssen contient également des particules composées d’acier inoxydable qui sont collées avec une « colle à base de carbone » d’oxyde de graphène réduit.

Analyse du vaccin : agrégat magnétique

Cet agrégat est hautement magnétique et peut déclencher une coagulation sanguine pathologique et l’« effet Corona » ou le « Spike Protein Effect ».

Comparaison cellules saines avant et cellules atteintes après la vaccination COVID

Les cellules de gauche sont saines, concaves. Les cellules de droite sont creuses, pas concaves, elles ont perdu leur hémoglobine qui est le « Spike Protein Effect » ou « Corona effect ».

Coagulation du sang et thromboses amplifiés suite au vaccin COVID

Coagulation du sang. A gauche, globules blancs avec cristaux d’acide lactique et citrique et coagulation sanguine pathologique. A droite, analyse sanguine montrant une coagulation intravasculaire disséminée, une thrombose, des neutrophiles immatures, l’effet Corona et l’acanthocytose

Le « vaccin » Moderna contient également de nombreux corps étrangers sphériques avec des cavités en forme de bulle. Ces nanoparticules hautement toxiques sont des points quantiques de séléniure de cadmium qui sont cytotoxiques et génotoxiques. Les points quantiques sont des nanoparticules semi-conductrices qui brillent d’une couleur particulière après avoir été éclairées par la lumière. La couleur de leur éclat dépend de la taille de la nanoparticule. Les points noirs sur l’image ci-dessous sont de l’oxyde de graphène.

Nano particule à point quantique et graphène

Des nano-points et de l’oxyde de graphène trouvés dans le soi-disant “vaccin” Moderna

L’article du Dr Young conclut que ces injections de Covid “ne sont PAS des vaccins mais des médicaments nanotechnologiques fonctionnant comme une thérapie génétique … Tous ces soi-disant “vaccins” sont brevetés et donc leur contenu réel est gardé secret même pour les acheteurs, qui, bien sûr, utilisent l’argent des contribuables. Ainsi, les consommateurs (contribuables) n’ont aucune information sur ce qu’ils reçoivent dans leur corps par inoculation.

Tableau des ingrédients des vaccins COVID

Résumé des ingrédients non divulgués extraits de l’article scientifique publié par le Dr Young

Selon le Dr Young, environ 500 millions de personnes dans le monde ont déjà été blessées, avec potentiellement 35 millions de décès, en raison des injections de Covid. Cela devrait augmenter dans les mois à venir, les personnes ayant subi deux injections étant 13 fois plus susceptibles d’être blessées, hospitalisées ou tuées par la «variante Delta» que celles ayant une immunité naturelle. Mais qu’est-ce qui cause réellement les « variantes » et les futures « vagues » du Covid ?

Le code génétique de la protéine de pointe dans les « vaccins » est généré par ordinateur, il est « fabriqué par l’homme » et peut être facilement modifié. Et, l’oxyde de graphène dans les tissus du corps – cerveau, tissu conjonctif, potentiellement dans les muscles – interagira avec des fréquences de pulsation dans la gamme 5G, a déclaré le Dr Young, ce sera ce qui causera la prochaine “vague” prédite en octobre.

Arrêtez de mettre du poison dans votre corps, a déclaré le Dr Young, « ces inoculations [Covid] sont dangereuses car les nanoparticules peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, elles peuvent traverser la barrière air-sang. C’est pourquoi ces inoculations sont si dangereuses. C’est parce que les particules traversent : la barrière hémato-encéphalique, qui est protégée ; la barrière air-sang; et la barrière hémato-testiculaire ou ovarienne. Les particules entrent directement. Empoisonner le corps pour guérir le corps n’a aucun sens – c’est un récit raté.

