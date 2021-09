Eric Caumes favorable à une poursuite de l’expérimentation vaccinale : « On ne s’est débarrassé d’aucune maladie infectieuse grâce à un vaccin, sauf la variole »

« Il va falloir plusieurs injections »… La troisième dose sera « indispensable ».

Ensuite on suivra l’exemple d’Israël en passant à 4 doses, puis 5, 6, 7, etc.

La logique du professeur vous échappe ? Il applique pourtant le précepte bien connu des idéologues en tout genre : « Moins ça marche, plus il en faut ! »

Même chose pour le pass sanitaire. Eric Caumes admet qu’il n’a rien de sanitaire, qu’il s’agit d’un outil politique… mais le qualifie de « geste de santé publique ». Au secours ! OD

Le chef du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière a reconnu lundi matin sur Europe 1 que l’immunité collective face au Covid-19 prendrait « un peu plus de temps que prévu » en raison des variants, tout en prévenant qu’il faudrait « vivre avec le virus ».

Si la situation sanitaire liée au Covid-19 s’améliore, poussant même l’exécutif à supprimer le pass sanitaire dans une centaine de centres commerciaux, « on va vivre avec le virus », a prévenu lundi 6 septembre le professeur Éric Caumes au micro d’Europe 1.

« Il va rejoindre la bande des quatre autres coronavirus avec lesquels on vit depuis des décennies », a expliqué le chef du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière (Paris), pour qui, « l’option zéro Covid était une chimère ». « On voit que les pays qui ont adopté cette vision, les îles notamment du Pacifique, Australie et Nouvelle-Zélande, sont en mauvaise situation », a-t-il poursuivi.

« Une troisième dose indispensable »

Mais le spécialiste se veut confiant. « On se rapproche de l’immunité collective, il faut être serein. On va y arriver progressivement », a-t-il assuré, reconnaissant néanmoins que cela prendrait « un peu plus de temps que prévu » en raison des variants. L’immunité sera « un peu moins efficace » avec le variant Delta, qui va entraîner des « réinfections avec des formes bénignes voire inapparentes », mais on arrivera finalement à l’immunité une fois qu’on aura « rencontré le virus sous forme de ses différents variants quelques fois », a-t-il précisé.

« C’est une petite déception » que le vaccin soit moins efficace contre le variant delta du Covid-19, « mais on sait qu’en matière de vaccin, ce n’est pas magique. On ne s’est débarrassé d’aucune maladie infectieuse grâce à un vaccin, sauf la variole. Il va falloir plusieurs injections », a prévenu le médecin, estimant que la troisième dose sera « indispensable ».

« Il y a une possibilité que laisser circuler le virus dans une population à moitié ou mal vaccinée induise l’apparition de mutants qui contournent l’immunité », a-t-il toutefois souligné. « C’est possible, mais pour l’instant, ce n’est pas démontré », a-t-il néanmoins assuré.

