Collection automne-hiver 2022 : voici le variant Mu

Mu a bouffé le mou du chat. Quel salopard !

Comme prévu, le mutant colombien dit “Mu” arrive pile poil pour la rentrée et l’automne dans l’hémisphère nord.

On s’est bien marrés avec le variant indien pendant tout l’été, certes… mais il est temps de changer les comédiens, les artistes, les modèles pour la collection automne-hiver 2022…

Le couillonavirus est en effet une comédie saisonnière.

On commence ainsi à signaler le mutant Mu aux Etats-Unis et en Angleterre où un nombre incroyablement stupéfiant de cas ont été détectés : 53 (source). 🙂

Ne riez pas ! Il faut un début à tout. Il faut laisser sa chance au produit. Pardon, à l’artiste.

En Californie, on dénombre 384 cas (horreur). Mais aussi Floride, Maine et Connecticut.

Bref, vous avez compris le scénar’.

On attend désormais avec impatience les premiers cas en France et la tête inquiète d’Olivier Variant, tous sourcils froncés, et la gueule d’enterrement de tous les médecins-plateaux-TV qui appelleront à la “plus grande vigilance” face à ce nouveau variant couillonaviral… Car… comme à chaque fois… la bête pourrait être très dangereuse ! C’est le principe du truc nouveau… faut toujours se méfier.

On a vu le même scénario pour l’Anglais, le Sud-africain, l’Indien…

Rincez, répétez.

L’hiver sera donc Mu mais pas mou.

Covidémence.com, le 8 septembre 2021