Le variant Delta existe-t-il vraiment ?

Par Ethan Huff

Il n’y a pas de “variant Delta” – aucun test clinique ne peut vous diagnostiquer avec un “Delta” et tout ce récit est une arnaque fabriquée par les médias

Peu importe ce que les médias essaient de vous faire croire, le fait est qu’il n’existe pas de “variant Delta”, du moins pas en ce qui concerne les “tests” actuellement disponibles.

Outre le fait que les tests PCR sont totalement frauduleux,

les hôpitaux refusent aujourd’hui de montrer aux patients supposés “positifs” au dernier variant Delta les résultats réels de leurs tests, ce qui signifie qu’il n’y a aucun moyen de prouver que quelqu’un est réellement atteint.

La raison en est, bien sûr, que le variant Delta n’existe pas et n’est qu’une invention de l’imagination de certaines personnes. Et il n’y a certainement pas de test pour quelque chose qui n’existe pas, car comment pourrait-il y en avoir un ?

En fait, ce qu’ils appellent variant Delta ou même “covid” en général n’est qu’un dommage causé par un vaccin et/ou un empoisonnement à la 5G sous un autre nom.

La vraie maladie dans toute cette imposture, c’est le médicament (vaccin), en d’autres termes – et plus il y a de gens qui prennent ce médicament, plus il y aura de maladies.

Les médecins ne font que “deviner” le variant Delta.

Patty McMurray du site “100percentfedup.com” a approfondi la question en contactant son médecin traitant pour savoir comment le personnel médical est censé tester le variant Delta. Voici ce que le médecin a répondu :

“On suppose que c’est ça, car le variant Delta est très contagieux.”

Les médias grand public admettent ouvertement que les patients américains ne sont même pas autorisés à savoir quel variant ils sont censés avoir. Les travailleurs de la santé se contentent d’inventer des choses et de remplir les fiches de données en conséquence.

“C’est parce que les tests de séquençage doivent être approuvés par le gouvernement fédéral pour que les résultats puissent être divulgués aux médecins ou aux patients, et la plupart ne le sont pas encore”, explique McMurray.

“Les scientifiques des laboratoires disent que le processus de validation des tests en vue de leur approbation est trop coûteux et prend trop de temps.”

Un musicien de San Francisco du nom de Sam Reider, qui est “entièrement vacciné”, l’a appris à ses dépens au début de l’été, lorsque le département de la santé publique de Californie l’a informé qu’il était positif aux germes chinois.

On a demandé à M. Reider de passer un deuxième test dans un établissement local de Kaiser lors d’une permanence et on a ensuite déclaré qu’il était atteint du variant Delta. Cependant, lorsque Reider a demandé à voir la preuve, les médecins lui ont répondu qu’ils ne pouvaient pas fournir cette information.

“Lorsque j’ai reçu le suivi de Kaiser, ils ont dit que c’était positif, mais ils n’avaient aucune information sur le séquençage”, a déclaré Reider à Business Insider. Cela “m’a paru étrange”, a-t-il ajouté.

Un homme du New Jersey nommé Ryan Forrest, également “entièrement vacciné”, dit avoir vécu à peu près la même chose après avoir été testé positif suite à sa participation à un mariage.

“Il aurait été bon de savoir, juste par curiosité plus qu’autre chose”, a déclaré Forrest aux médias après s’être vu refuser la preuve qu’il avait réellement contracté le variant Delta.

De nombreuses autres personnes ont vécu des expériences similaires après avoir été prétendument testées positives au variant Delta. Lorsqu’ils ont demandé des preuves, les centres de dépistage n’ont pas pu, ou pas voulu, fournir les informations demandées.

Le fait que si peu de personnes posent des questions à ce sujet est inquiétant mais prévisible, étant donné que la plupart des gens semblent se contenter de suivre toutes les absurdités de la “plandémie”, aussi folles soient-elles.

Les patients vaccinés se voient-ils refuser l’information provenant des tests effectués sur leur corps parce que les “experts médicaux” ne veulent pas qu’ils sachent qu’ils sont atteints du même type de COVID que celui contre lequel ils ont été vaccinés ?” se demande McMurray.

“Ou est-ce parce que cela ferait exploser le récit de la machine de propagande selon lequel chaque Américain doit être vacciné pour éviter d’être infecté par les derniers variants du virus du PCC (Parti communiste chinois) ?”.

A final warning, le 11 septembre 2021

Source : Cogiito

