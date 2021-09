Docteur Catherine Dubien : « Aujourd’hui, le vaccin n’est plus un acte médical. C’est devenu un acte politique. »

Honte à ces faux journalistes qui essaient de culpabiliser un médecin honnête et courageux ! OD

« Je ne quitte pas mon cabinet, on m’oblige à le quitter »

« Vacciner des femmes enceintes sans recul… J’ai encore regardé hier sur le site de Pfizer, ils ne conseillent pas la vaccination chez les femmes enceintes. Aujourd’hui ce n’est même plus un acte médical. C’est plus un acte politique. Je veux que les médecins reprennent leurs droits et que ce soit nous, médecins, qui choisissions qui on vaccine et qui on ne vaccine pas ».