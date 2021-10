En Nouvelle-Calédonie, le protocole qui classe quasiment tous les morts comme victimes du Covid

Pour essayer d’ouvrir les yeux de ceux qui croient encore à la version officielle et catastrophiste au sujet du Covid-19 et de son taux de mortalité, voici un document tout ce qu’il y a de plus officiel. Ce document émane du Pôle communication du gouvernement de Nouvelle-Calédonie (République française). Il est daté du 21 septembre 2021. Il y est écrit :

Médias-Presse-Info, le 2 octobre 2021

(source : gouv.nc)