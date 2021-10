Faut-il y voir le signe que les covidéments ont peur des conséquences – sanitaires et judiciaires – de leurs actes et vont rétropédaler… ou au contraire l’indice d’une fuite en avant vers la vaccination obligatoire pour tous ? On va vite le savoir mais personnellement je parierais plutôt sur la seconde hypothèse. OD

(Florian Philippot, 4 octobre 2021)