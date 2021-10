Israël : 2 millions de vaccinés privés de passe nazitaire s’ils ne prennent pas la 3ème dose

Les passeports verts, délivrés aux personnes vaccinées ou guéries du Covid-19, seront remplacés dès ce dimanche en Israël. Ceux déjà délivrés seront annulés. Près de deux millions de citoyens ne pourront plus accéder à certains espaces publics sans un résultat de test négatif. La population réagit avec de nombreuses manifestations. En Israël, tous les passeports verts délivrés à ce jour aux personnes vaccinées contre le Covid-19 deviennent invalides, de nouvelles règles entrant en vigueur ce dimanche. Les près de deux millions d’Israéliens qui n’ont pas bénéficié d’une injection de rappel perdent ainsi leur droit à ce sésame, relate le Times of Israel. Ce dimanche, les opposants à la vaccination et au pass devraient bloquer plus de 50 routes. Des rassemblements de masse sont attendus, selon la 9e chaîne de télévision. Ils prévoient notamment de bloquer l’autoroute principale du pays, l’autoroute N1 dans la zone de l’aéroport Ben Gourion et de manifester près de la maison du Premier ministre. En forme de protestation, leurs voitures rouleront délibérément lentement afin de causer des embouteillages.

Les détails

Le passeport vert ne sera dorénavant valide que pendant six mois après l’administration de la dernière dose.

Les personnes vaccinées doivent avoir reçu deux doses ou une troisième au cours des six derniers mois. Étant donné que la troisième n’est considérée comme efficace qu’une semaine après l’inoculation, ceux qui l’ont reçue ne pourront obtenir leur laissez-passer que sept jours après. Ceux qui ont reçu deux doses du Pfizer doivent également attendre une semaine. Pour le vaccin Moderna, le délai d’attente est de deux semaines, précise le Jerusalem Post. Les personnes ayant une immunité naturelle doivent en outre recevoir une dose six mois après leur rétablissement, sous peine de perdre leur passeport vert. La police renforcera ses contrôles lors des rassemblements et dans les espaces urbains clos avec un taux d’infection élevé. Ceux qui ne sont ni naturellement immunisés ni vaccinés, y compris les enfants de moins de 12 ans, peuvent obtenir un laissez-passer limité de sept jours après un test PCR négatif. Les résultats d’un test rapide antigénique ne seront valables que pendant 24 heures. Les enfants de moins de trois ans n’en ont pas besoin. Ce certificat numérique permet aux Israéliens de visiter bars, restaurants, piscines et autres lieux publics, ainsi que les événements réunissant plus de 100 personnes.

