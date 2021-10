Pfizer prépare une version enrichie en enzymes gloutons pour 2022

Le truc était tellement évident, tellement téléphoné… Encore une énième théorie complotiste qui devient un vulgaire banal… fait.

The head of BioNTech SE, the German company that developed the first Covid-19 vaccine, said a new formula is likely to be needed by mid-2022 to protect against future mutations of the virus. (source Bloomberg)

Chouette une “nouvelle formule enrichie avec encore plus d’enzymes gloutons et d’agents bio-actifs dedans” ! On dirait une parodie de pub pour une marque de lessive.

Le patron, totalement visionnaire, affirme :

“This year [a different vaccine] is completely unneeded, but by mid-next year, it could be a different situation,” he said. “This is a continuous evolution, and that evolution has just started.”

Eh oui ! C’est l’évolution mes chéri(e)s ! Mais c’est surtout l’évolution… de son compte en banque ! 🙂

C’est l’avantage des terribles coronavirus : ils évoluent, mutent sans cesse.

Et donc de terribles variants, trop horribles, pourraient (toujours respecter le conditionnel, ça fait plus sérieux) apparaître. Demain ou après-demain.

Un jour quoi, faites pas chier.

Olivier Variant et ses complices doivent frétiller de la queue. Des gazillons de nouvelles doses à injecter. Des gazillons de passes sanitaires… obsolètes à renouveler.

Joie.

Le tout contre une pseudo pandémie, une maladie… qui affecte une fraction de fraction infime de la population mondiale…

19 mois dans le délire, et nous n’avons pas avancé d’un pouce : les salopards continuent d’appliquer leur plan.

Et les veaux continuent de brouter l’herbe (de moins en moins verte d’ailleurs, et c’est sans doute cela la principale cause de cette pseudo pandémie…).

Covidémence.com, le 5 octobre 2021

