Passe nazitaire : le foutage de gueule continue

Le passe de la honte ne sera pas levé avant le 15 novembre… mais ne vous attendez pas non plus à ce qu’il le soit après ! Pourquoi en effet les ordures qui nous gouvernent se priveraient-elles d’un dispositif aussi confortable ? A en croire le petit Gaby, les Français l’ont adopté et ils y sont même, comme on peut s’en douter, très attachés : « Nous ne sentons pas d’urgence de la part des Français à supprimer le pass sanitaire. Ils se sont approprié l’outil qui nous a permis de conserver beaucoup de lieux ouverts » (sic).

Covid-19 : pas de levée du pass sanitaire avant le 15 novembre, annonce Gabriel Attal

Une adaptation du pass n’est pas envisagée avant le 15 novembre, a prévenu Gabriel Attal. « Le Conseil scientifique préconise plutôt des mesures nationales, mais par secteurs », a indiqué le porte-parole, précisant que certains départements dont l’Aude restaient sous étroite surveillance.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a pris la parole, à la sortie du conseil sanitaire de Défense, ce jeudi 7 octobre. « Nous devons la vérité aux Français (sic) : l’heure de lever les contraintes n’est pas venue. Dans beaucoup de départements, l’épidémie ne recule plus et la situation interpelle dans plusieurs départements, dont les Pays de la Loire et l’Aude », a-t-il annoncé en ouverture.

La crainte d’une reprise de l’épidémie avec l’arrivée de l’hiver

L’allégement du contrôle du pass sanitaire n’est donc pas pour aujourd’hui. Le ministre de la Santé Olivier Véran avait demandé il y a quelques jours au conseil scientifique de plancher sur la possibilité d’un allégement ou d’une localisation de l’utilisation du pass sanitaire. « Dès que ce sera possible, nous allégerons les mesures. Le Conseil scientifique a rendu son avis. Il nous appelle à une certaine prudence avec l’approche de la période hivernale ».

Une adaptation du pass n’est donc pas envisagée avant le 15 novembre, a prévenu Gabriel Attal. « Le Conseil scientifique préconise plutôt des mesures nationales, mais par secteurs », a indiqué le porte-parole, après avoir rappelé l’importance de la vaccination pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. « Sur 4,5 millions de personnes éligibles, environ 1,5 million ont fait leur dose de rappel. Ce n’est pas encore assez », pointe le porte-parole du gouvernement.

« Nous ne sentons pas d’urgence de la part des Français à supprimer le pass sanitaire. Ils se sont approprié l’outil »

Pourtant, une soixantaine de départements satisfont aujourd’hui aux taux d’incidence minimum annoncés il y a quelques semaines par le gouvernement. « Nous regardons aussi la situation de la couverture vaccinale ». « Nous ne sentons pas d’urgence de la part des Français à supprimer le pass sanitaire. Ils se sont approprié l’outil qui nous a permis de conserver beaucoup de lieux ouverts ».

Lire la suite sur midilibre.fr