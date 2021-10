« Il y a toujours eu un sujet sur la vaccination des plus jeunes. Le rapport bénéfice-risques chez les plus jeunes n’est pas du tout le même que celui des personnes plus âgées. Et ce qui a été observé chez Moderna peut tout à fait être observé avec le Pfizer, parce qu’ils sont quand même très cousins ces deux vaccins ».

Source : Twitter

Rappels :

Après la Suède, le Danemark et la Finlande suspendent à leur tour l’injection Moderna pour les moins de 18 ans et les moins de 30 ans

Injection Moderna : l’Islande dit stop jusqu’à nouvel ordre