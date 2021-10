Le gloubi-boulga de Zemmour sur le pass sanitaire

Le pass nazitaire, Zemmour n’est pas pour… mais pas contre non plus : ça ne le dérange « pas plus que ça »… mais il comprend ceux qui s’inquiètent car il faudrait voir ce qu’on pourrait mettre dedans ! OD

Un extrait du passage d’Eric Zemmour au micro complice d’André Bercoff :

« Je suis vacciné, j’ai le pass et ça ne me dérange pas »

La réaction de Youssef Hindi :

Ecouter également la rhétorique embrouillée d’Eric Zemmour sur le pass de la 40e minute à 42’30 :

« Le pass ne me gêne pas, je peux comprendre le danger que vous y voyez, euh… oui il faudra bien l’arrêter, euh… que vous dire d’autre, euh… je vois bien les dangers qu’il y a derrière, mais ça ne me dérange pas, surtout le sujet essentiel n’est pas là. »

Un gloubi-boulga qui s’explique par :

la fausse opposition du « journaliste » au pouvoir réel qui considère donc que la lutte contre la tyrannie capitaliste parasite le Grand Remplacement ; fausse opposition qu’il a bien résumée en s’adressant à plusieurs grands patrons (dont Henri de Castries, président-directeur général d’AXA de 2000 à 2016, administrateur de Nestlé et de HSBC, ancien président de l’Institut Montaigne, et président du comité de direction du groupe Bilderberg depuis 2012) lors d’un dîner : « Si j’arrive au pouvoir, c’est pour traiter un sujet : le choc des civilisations. Sur l’économie, ce ne sera pas la révolution. » Quand on comprend les véritables enjeux de l’opération Covid-19, à savoir la survie du capitalisme et sa mutation du capitalisme néolibéral au capitalisme davossien de la surveillance, on se dit que tout est dit !

l’entourage (ou l’équipe de campagne) d’Eric Zemmour, à commencer par Frank Tapiro, publicitaire zélé qui a officié pour Nicolas Sarkozy et a soutenu Emmanuel Macron en 2017. Ce Jacques Séguéla du pauvre est notamment l’organisateur mi-septembre au Trocadéro (Paris) d’un « Festival citoyen » en faveur du pass sanitaire… Événement qui a évidemment et magistralement fait un bide ! Un triste sire qui s’est également prononcé pour la reconnaissance faciale et la détection par intelligence artificielle des porteurs de masques…

Egalité & Réconciliation, le 14 octobre 2021

