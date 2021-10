Pass nazitaire : Borne, les mensonges sans limite

Tiens elle n’a plus de masque, Babette… C’est bon signe ! Ça veut dire qu’il n’y a plus de danger, la vaccination forcée a porté ses fruits… On va enfin pouvoir revenir à la vie d’avant ! Ah mais que nous dit-elle ? Pas encore ? Il ne faudrait quand même pas oublier l’arrivée de l’automne et les vacances du Parlement au printemps ? Mais alors, ça va être comme ça tous les ans ? Indéfiniment ? Jusqu’à ce que mort s’ensuive ? Dis donc Babette, tes maîtres et toi, vous ne seriez pas en train de vous foutre de nous dans les grandes largeurs, une fois de plus ? OD

On n’a pas dit qu’on allait prolonger le pass sanitaire jusqu’au mois de juillet. On se donne la possibilité, si on en a besoin… »

« Et dès qu’on le pourra, on allègera le pass sanitaire… »

Perte du pass sanitaire en cas de refus de la 3ème dose : « On est là pour protéger les Français face au virus… » (Merci Elisabeth !)