Agenda 2030 – Ils veulent tout vous prendre… même votre maison !

Grand Reset. Pour Emmanuelle Wargon, la maison individuelle, « un non-sens écologique, économique et social »

On y vient. Alors que les autorités socialistes d’Espagne ont annoncé il y a quelques mois déjà, le projet de supprimer, à moyen terme, la propriété privée, et donc la maison individuelle, Emmanuelle Wargon, en bonne héritière des Khmers rouges qu’elle est manifestement, a déclaré dans son discours de clôture de la concertation portant sur « Habiter la ville de demain », prononcé ce 14 octobre, que la maison individuelle constituerait « un non-sens écologique, économique et social ».

Des propos qui font suite aux brimades permanentes visant les propriétaires immobiliers en France. De l’obligation de déclarer la construction d’un hangar, d’une piscine, d’un abris de jardin, sous peine d’être rattrapé par le fisc, à l’augmentation faramineuse de certaines taxes foncières. En passant par des idées dangereuses jetées sur la table et mêmes votées par la majorité LREM concernant la dépossession progressive du droit de propriété vis à vis de l’Etat.

Et cette dernière de faire l’apologie de l’habitat collectif, partagé. Et de laisser entrevoir ce que pourrait être notre futur, demain, si nous laissons ces marionnettes agir sans que la population ne réagisse.

Un peu comme dans un squat de hippies, où la propriété individuelle aurait disparu. Cela n’est pas sans rappeler les pires moments du communisme, avec la collectivisation des terres, la fin de la propriété privée. Certains le souhaitent vivement, non plus au nom de l’idéologie communiste, mais au nom d’une forme de capitalisme rouge qui déposséderait progressivement l’individu de l’ensemble de ses libertés pour n’être plus qu’au final un travail consommateur, sans racine ni famille.

Ce projet, il a été rédigé par Klaus Schwab, et se nomme le Grand Reset. Pas besoin d’aller chercher un quelconque complot. Les choses sont écrites, et les différentes autorités ne font qu’appliquer une feuille de route qui satisfait les participants du Forum économique mondial (FEM).

Sur les réseaux sociaux, cette sortie de Wargon a fait réagir les hommes libres qui n’entendent pas céder le moindre pouce de leurs libertés, ni se retrouver à devoir partager des habitats avec toute la misère du monde venue s’entasser en Europe sous l’impulsion des amis de Madame Wargon.

La ministre du logement Emmanuelle Wargon possède une grande et belle maison à Saint-Mandé, ville cossue d'IDF.

Huit mois après avoir lancé une concertation sur "habiter la ville de demain" pour repenser l'aménagement après la Covid-19, la ministre du Logement Emmanuelle Wargon espère voir fleurir des logements collectifs

« Le gouvernement veut en finir avec la maison individuelle » : même obsession totalitaire qu’en Espagne, au même moment !

L’agenda mondialiste se déchaîne.

Aux peuples maintenant de résister, jusqu’au bout ! ⤵️ https://t.co/T1Yt5NCdm6 — Florian Philippot (@f_philippot) October 14, 2021

Rappels :

Adieu la maison et la voiture personnelles, le CDI, l’avion, bonjour la retraite à 70 ans… Le Premier ministre espagnol dévoile son plan explosif pour 2050

Suppression et confiscation de la propriété du logement : The Economist s’en vante. On ne va pas y couper là non plus…

Est-ce que tout le monde apprécie son essai gratuit de 30 jours de communisme ?

La destruction de l’épargne passe aussi par la destruction du droit de propriété !