« Entièrement vacciné », Colin Powell est mort du Covid-19

Il est décédé à l’âge de 84 ans ce lundi. Connu pour son allocution de 2003 sur les armes de destruction massives prétendument détenues par l’Irak, il avait par la suite qualifié ce moment de «tache» sur sa réputation.

L’ancien secrétaire d’État sous George W. Bush, Colin Powell, est décédé à l’âge de 84 ans de «complications liées au Covid-19», a annoncé sa famille lundi 18 octobre.

«Nous avons perdu un mari, un père, et grand-père remarquable et aimant, et un grand Américain», ont-ils déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, précisant qu’il était «entièrement vacciné». Colin Powell est décédé à l’hôpital Walter Reed, situé dans la banlieue de Washington, où sont souvent soignés les présidents américains.

