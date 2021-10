Un médecin du Samu italien témoigne. » Dans mon expérience de médecin urgentiste j’ai constaté avec certitude que les sujets « fragiles », qui ont un organisme déjà intoxiqué, lorsqu’ils reçoivent des vaccins Covid vont immédiatement dans l’autre monde. Ou du moins, il leur est difficile de ne pas y aller. »



Les données officielles qui sortent sont qu’il n’y a pas d’effets secondaires, il y en a un sur huit millions. Je peux dire sans hésiter que ce n’est pas vrai, car à chaque quart de travail que je fais dans l’ambulance, j’en reçois au moins un dans ces conditions.



Le lien de cause à effet est difficile à établir. Chacun d’eux meurt de la flambée des choses qu’il avait déjà. Par conséquent, ces médicaments tuent de manière subtile, c’est la pointe de l’iceberg, celle que vous voyez au-dessus de la mer, sont les pathologies précédentes ; la plus grande partie, celle qu’on ne voit pas, consiste en l’administration de ces médicaments expérimentaux, ce qui a provoqué la revitalisation et la résurgence de ces pathologies.



Comment soigner les patients Covid lors de la première vague ?



« J’en ai traité un peu plus d’une centaine. Ils sont tous guéris. On les traitait avec de l’Azithromycine et de l’Ivermectine, et si on les traitait au début de la maladie, ils se levaient en trois jours, alors que quand on les prenait déjà à un stade avancé, cela prenait plus de temps. J’en ai également traité beaucoup avec l’homéopathie, accompagnée de vitamines C et D à forte dose. Une chose est sûre : je n’ai hospitalisé personne, les patients Covid peuvent être très bien soignés à domicile ».

Come Don Chisciotte, le 4 octobre 2021

Source : Silvano Trotta (via L’Echelle de Jacob)

Rappels :

