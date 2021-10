Confrontée à une forte hausse de “cas” de Covid, l’Autriche menace de confiner les non-injectés

J’ai quelque peu modifié le titre. Rappelons que les “cas” ne représentent pas des malades (ils sont produits par des tests PCR parfaitement frauduleux) et que le “vaccin” anti-Covid n’en est pas un. La tyrannie pseudo-sanitaire se poursuit en Autriche comme dans les autres pays… Ce faux vaccin, la caste des psychopathes est prête à tout pour vous en faire bouffer ! OD

MESURES “SANITAIRES” – Face à une récente résurgence de la propagation de l’épidémie en Autriche, le nouveau chancelier Alexander Schallenberg a déclaré vendredi soir que les personnes ni vaccinées, ni guéries du Covid ne pourront sortir de chez elles qu’en cas de raisons valables.

C’est une mesure radicale que le chancelier Alexander Schallenberg a menacé de mettre en place dès si jamais la situation sanitaire en Autriche continue de se dégrader. Après une réunion d’urgence avec ses ministres, le conservateur a expliqué dans un message vidéo que le confinement pourrait être à nouveau imposé pour les personnes contaminées, mais aussi pour celles qui ne sont pas encore vaccinées.

Cette mesure devrait être mise en place si la situation continue de se dégrader et que les services de réanimation autrichiens atteignent les 30% d’occupation. Pour le moment, 11,2% des lits sont occupés, soit 224 sur 2000 lits que comptent le pays.

Pas de confinement pour les personnes vaccinées

« Nous sommes sur le point de nous retrouver face à une pandémie de personnes non-protégées et non-vaccinées », a alerté vendredi soir le chancelier Alexander Schallenberg en préambule de cette mesure, destinée à éviter que l’ensemble du pays soit confiné. « Une chose est également claire : il n’y aura pas de confinement pour les personnes vaccinées », a-t-il prévenu.

Depuis quelques jours, l’Autriche est confrontée à une résurgence de l’épidémie. Selon des données du ministre de la Santé autrichienne, les cas de Covid sont en hausse avec 2869 nouvelles contaminations recensées en moyenne chaque jour. Cela représente une augmentation de 38% des infections.

Actuellement, 794.982 cas ont été enregistrés dans ce pays de 8,9 millions d’habitants. Malgré cette forte hausse de cas, la situation dans les unités de soins intensifs reste cependant encore stable.

L’Autriche avait mis en place dès le printemps un pass sanitaire, lui permettant d’avoir un peu plus de 60% de ses citoyens entièrement vaccinés. Cependant, sa campagne commence à accuser un retard, si bien que le pass sanitaire est progressivement durci. Depuis début octobre, les personnes non-vaccinées ne peuvent plus accéder aux stades et aux salles de spectacle, même avec un test négatif.

LCI.fr, le 23 octobre 2021