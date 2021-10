« C’est maintenant ou jamais. Ne choisissez pas l’extinction »

Ce qu’il y a de bien avec les mondialistes et leur programme néo-malthusien de démolition contrôlée de l’économie et de la société, c’est qu’ils s’affichent presque ouvertement. « Ne choisissez pas l’extinction » pourrait se traduire ainsi : « Choisissez la pauvreté, le dénuement, l’abandon de tout ce à quoi vous êtes habitués… Pour sauver le climat, la planète, l’humanité, renoncez aux énergies fossiles et à la civilisation industrielle, renoncez à la propriété, aux loisirs, à vos droits et libertés… Vous serez des esclaves heureux. ». Bref, éteignez ce qui fait de vous des humains ou bien vous subirez l’extinction… Parole de dinosaure ! OD

(United Nations Development Programme (UNDP), 26 octobre 2021)

« Pour mettre en lumière les effets extrêmement négatifs des subventions aux combustibles fossiles sur les populations et la planète, le PNUD a produit un court métrage captivant dans le cadre d’une nouvelle campagne, dans lequel l’un des animaux disparus les plus connus au monde, un dinosaure, prononce un discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies, exhortant les dirigeants du monde à renoncer aux subventions aux combustibles fossiles et à « ne pas choisir l’extinction ».

La campagne « Don’t Choose Extinction » (Ne choisissez pas l’extinction) s’appuie sur une plateforme d’intelligence collective, intitulée Global Mindpool, pour contribuer à remédier aux grands problèmes de notre temps. En reliant des enseignements recueillis à travers le monde sur l’urgence climatique, la crise de la nature et les inégalités, la plateforme aidera le PNUD à mieux informer et équiper les gouvernements, les décideurs de la société civile et du secteur privé.

Pour plus d’informations sur la campagne « Don’t Choose Extinction », rendez-vous sur le site www.dontchooseextinction.com.

(Merci à Laurent et à Danse)

