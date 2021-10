Le Sénat supprime le passe sanitaire pour la pratique sportive des mineurs

Quel dommage d’avoir attendu si longtemps pour voter cette mesure de bon sens… Tant d’enfants ont été sacrifiés au dieu “Vaccin” ! Un amendement que la commission mixte paritaire devra encore confirmer. OD

La chambre haute du Parlement français a adopté ce jeudi l’amendement sur le projet de loi portant sur diverses dispositions sanitaires exemptant les mineurs de passe sanitaire pour la pratique d’une activité physique et sportive au sein d’une association ou d’un club.

Le passe sanitaire pour les mineurs, c’est terminé. Ainsi en a décidé ce jeudi le Sénat, qui a adopté l’amendement sur le projet de loi portant sur diverses dispositions sanitaires de Michel Savin, sénateur LR de l’Isère, et président du groupe d’études « Pratiques sportives et grand événements sportifs ». Un projet exemptant donc les mineurs de Passe sanitaire pour la pratique d’une activité physique et sportive au sein d’une association ou d’un club.

Pour lutter contre la sédentarité des jeunes

« C’est une mesure de santé publique importante, a notamment commenté Michel Savin. La sédentarité a explosé chez les jeunes ces derniers mois, ce n’est pas anodin. Nous devons tout mettre en oeuvre pour combattre ce fléau. C’est aussi une mesure directe de soutien aux clubs et aux associations […]. Il est de notre devoir de permettre le retour à la pratique sportive des mineurs. »

Le texte adopté par le Sénat sera désormais examiné en commission mixte paritaire dans les prochains jours.

L’Equipe, le 28 octobre 2021