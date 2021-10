L’hiver sera “chaud”… Ils font tout pour ça !

Le grand foutage de gueule continue… Olivier Véreux continue à amuser la galerie, l’hôpital continue de sombrer… et on se dirige tout droit vers une “nouvelle vague” pandémique et climatique totalement fabriquée. OD

« La hausse des hospitalisations confirme la reprise de l’épidémie »

Les admissions à l’hôpital ont bondi de 14 % en une semaine et de 12 % en soins critiques. Le porte-parole du gouvernement évoque « une reprise légère mais sensible ». (source Le Monde)

Ah ! Ca bondit ! Le Monde en humidifie son slip Eminence… Pile pour le passage à l’heure d’hiver, ou si vous préférez pile pour Halloween, ou encore pile pour le 1er novembre… la Fête des Morts !

Ça tombe bien.

Mais… pourtant les vaccins devaient nous protéger des “formes graves ” !

Et ces produits, les Français en ont mangé.

88.7% des Français éligibles (> 12 ans) ont reçu au moins une dose de vaccin, 86.6% ont reçu toutes les doses requises. (source Covid Tracker)

Alors que se passe t-il ?

Le Monde a réponse à tout.

C’est la faute des… non-vaccinés à risque (“Quelque 2,5 millions de personnes âgées de 50 ans et plus ne sont toujours pas vaccinées“, ah les salopards) mais aussi… des vaccinés !

Car vous comprenez…

Il faut ensuite considérer les personnes âgées ayant déjà reçu un schéma complet mais dont la protection s’émousse au cours des mois.

Ah bon, ça s’émousse ? Tant que cela ? 🙂

Bref, ça ne sert à rien… la terrible épidémie “reprend ” et “bondit “, rien n’y fait.

Malgré les vaccins, les masques, le passe sanitaire, les règles à la con, et patati et patata.

Et nous ne sommes même pas encore… en hiver. 🙂

Ajoutez à cela le Grand Mystère des personnels de soins qui manquent à l’appel (Olivier Variant se gratte la tête, il ne comprend pas pourquoi)… une certitude : l’hiver va être… chaud.

Et le CO2 et les méchants combustibles fossiles n’y seront pour rien.

(Le réchauf-flou-ment climatique c’est la second lame du rasoir. Si vous survivez au Covid, le CO2 vous sautera à la gorge… dans tous les cas, vous l’aurez compris, vous êtes baisés).

Covidémence.com, le 29 octobre 2021

