Une enseignante témoigne de la souffrance des enfants et vide son sac sur Sud Radio

Elisabeth, enseignante au collège et au lycée à Paris, a livré un témoignage édifiant sur le mal-être et la souffrance des enfants, le lundi 25 octobre 2021, sur Sud Radio.

« On est obligés de faire semblant, comme si les enfants ne souffraient pas. Derrière les masques, on voit leur regard désespéré. Le niveau a drastiquement chuté, je n’ai jamais vu ça. On ne peut pas tout accepter, on aurait du se battre ! », a-t-elle balancé au micro d’André Bercoff. Et de poursuivre : « On est en train de massacrer nos gamins, en faire des pauvres psychopathes ! Ils deviennent schizophrènes, ils ont peur de tout et parlent du virus toute la journée ! ».

(Sud Radio, 25 octobre 2021)

Source : lactudissidente.com