L’ancien vice-président du groupe consultatif européen d’experts en vaccination de l’Organisation mondiale de la santé, le professeur Christian Perronne, a déclaré hier que toutes les personnes vaccinées doivent se mettre en quarantaine pendant les mois d’hiver ou risquer une maladie grave.

Le Pr Perronne est spécialisé dans les pathologies tropicales et les maladies infectieuses émergentes. Il a été président de la commission spécialisée sur les maladies transmissibles du Conseil supérieur de Santé publique.

Confirmant la détérioration rapide de la situation en Israël et au Royaume-Uni, l’expert en maladies infectieuses a déclaré :

« Les personnes vaccinées devraient être mises en quarantaine et isolées de la société. »

Il a ajouté :

« Les personnes non vaccinées ne sont pas dangereuses ; les personnes vaccinées sont dangereuses pour les autres. C’est prouvé en Israël maintenant – je suis en contact avec de nombreux médecins en Israël – ils ont de gros problèmes, les cas graves dans les hôpitaux sont parmi les personnes vaccinées, et au Royaume-Uni également, vous avez le programme de vaccination le plus large et il y a aussi des problèmes . »

Le groupe de travail actuel sur la pandémie de COVID-19 en France aurait été « complètement paniqué » à la réception de la nouvelle, craignant un pandémonium s’il suit les conseils des experts.

Le médecin israélien Kobi Haviva déclaré à Channel 13 News :

« 95 % des patients gravement malades sont des vaccinés. Les personnes complètement vaccinées représentent 85 à 90 % des hospitalisations. Nous ouvrons de plus en plus de succursales COVID.

L’efficacité des vaccins diminue ou disparaît.

