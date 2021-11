Piqûre, suppo ou gélule ? Choisissez vous-même le poison…

La gélule de Molnupiravir est plus chère que l’or, elle n’a pas été validée par les agences sanitaires mais l’ignoble Véran en a déjà commandé 50.000 aux frais du contribuable. Non seulement il prend les Français pour des cobayes, mais il les pressera comme des citrons pour Big Pharma jusqu’à ce qu’il ne reste plus une goutte de jus… OD

par Frédéric Chaumont.

Jusqu’au bout, le gouvernement et ses commanditaires semblent décidés à engranger un maximum de profits au détriment du peuple français.

Rien ne les arrête.

L’animal blessé continuera son offensive jusqu’à l’estocade finale !

N’attendons pas plus !

AGORA TVNEWS, le 30 octobre 2021 (via Réseau International)