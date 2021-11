Le passeport vert, plate-forme digitale de la dictature mondiale

Par Laurent Glauzy

La farce de la pandémie, alimentée par les médias, a servi à créer la peur et le malaise et à aboutir à la « solution » : le vaccin !

Le vaccin a permis l’acceptation du laissez-passer vert, qui mènera au crédit social.

Tout le monde pense, à tort, que le laissez-passer vert est un simple laissez-passer à utiliser uniquement en cas d’urgence sanitaire. Malheureusement, ce n’est pas le cas : il s’agit d’une plateforme numérique émise par le ministère des finances, liée au code des impôts et qui représente le début de la fin de toute liberté.

Une fois le Covid passé, ce sera le tour de l’urgence climatique et/ou énergétique, qui fera du laissez-passer vert l’instrument du contrôle absolu.

D’où la signification du nom « Vert ».

Il sera lié à l’ID (identité numérique) et contiendra des données économiques, bancaires, sanitaires (dossier électronique et passeport de vaccination), biométriques et toutes les applications fonctionnelles pour les paiements électroniques (IO, Apple pay, Google pay, etc.).

La monnaie va disparaître pour faire place à la société sans espèces. Tout deviendra numérique (argent, santé et vie) et tout se retrouvera sur la plateforme. A partir de là, le contrôle mondial commencera, également sous la forme du Crédit Social.

Comme indiqué, lorsque la mascarade virale prendra fin, ils commenceront à gérer le changement climatique.

En fait, la plateforme suivra même l’impact environnemental (sous forme d’émissions de CO2) des produits que nous achetons, et dès qu’un seuil décidé par quelqu’un sera atteint, le Pass Vert sera bloqué (couleur rouge), ainsi que si vous avez des dettes impayées. Si vous ne payez pas une amende, une taxe d’immatriculation ou si vous oubliez de payer un acompte, vous ne pourrez plus travailler, ni avoir accès à divers services, y compris les services de santé (hôpitaux, soins médicaux, etc.) !

Vous devez être de bons citoyens modèles : des sujets idéaux, avec l’anneau dans le nez, le masque bien usé et la marque de la Bête (le passeport vert sera intégré dans la puce électronique).

C’est ce qu’ils ont prévu, en copiant le modèle du régime chinois.

Il ne tient qu’à nous de l’étouffer dans l’œuf et d’empêcher la dictature la plus impitoyable de l’histoire de l’humanité !

Laurent Glauzy, Pro Fide Catholica, le 1er novembre 2021

