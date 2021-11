Le général Hiver au secours du 2ème classe Macron

La stratégie de Macron est cousue de fil blanc, comme… la neige bien sûr.

Il sait que la terrible pandémie couillonavirale… va reprendre cet hiver. Qu’il y aura des morts (les gens meurent davantage à cette saison) et qu’ils seront nombreux grâce à la destruction (planifiée) des structures de soins ainsi qu’au vieillissement accéléré de la population (ne jamais oublier ce point important).

Et c’est un véritable marché de Noël : fermeture de lits, suspension des enfoirés non-vaccinés (sans chômage et sans RSA, tiens prends ça !), les millions de mecs pas dépistés/soignés à temps, pas traités en temps et en heure, les opérations repoussées, etc.

Rien que pour les fermetures de lits, Delfraissy, le vieux qui a vu le diable, parle de 20 %… Comme papy est totalement sénile, il dit la vérité… très dérangeante, donc le gouvernement s’empresse de démentir : ce ne serait “que” 5 ou 10 %. 🙂

Ouf ! Nous sommes rassurés. Par contre sauvés… non.

On sent la franche équipe de winners… 🙂

Mais il faut y aller graduellement pour éviter que cela soit trop visible.

Ainsi, la nouvelle selon laquelle le masque “revient” dans les écoles de 39 départements… est signifiante et témoigne de cette stratégie (source le Figaro).

D’abord, cela aidera à faire paniquer les parents-veaux : “on remet les masques, donc c’est grave, donc je dois vacciner mes enfants au plus vite”.

Ca tombe bien, on pousse au dosage des enfants de 12 ans… Et les 5 ans sont dans le viseur (voir Etats-Unis).

La technique est basique mais vu le niveau d’abrutissement de la population… ça marche toujours.

C’est l’inférence niveau moules. Ou frites, c’est selon.

Autre avantage : cela permet aux médias d’entretenir la peur, plus largement.

Dans le même temps, l’Assemblée vient de rétablir l’extension du passe sanitaire jusqu’en juillet 2022 (que le Sénat avait réduit à février dans un énième acte de pseudo opposition).

Là encore, cela prépare le terrain.

Dernière pierre à l’édifice : l’inclusion de la 3ème dose dans le passe sanitaire et donc la notion de validité limitée pour ce dernier.

C’est un élément-clé, fondamental du dispositif covidémentiel… on le constate dans de nombreux autres pays (Isräel comme à son habitude, étant “élu” et faisant office de leader).

Car enfin… à quoi servirait TOUT CE BORDEL, si on disait simplement au cheptel : ah ben c’est terminé, vous êtes vacciné(e)s, donc c’est bon… au revoir ?

Totalement absurde.

Macron doit donc parachever le système (qui répétons-le DOIT incorporer la notion de validité).

Et depuis des semaines, on nous dit qu’il y “réfléchit“… Olivier Variant, Elisabeth Bornée, Castex le vendeur de bibles… tous réfléchissent très fort.

Mais officiellement rien n’est décidé, bande de fous !

Réfléchir…. permet à ces crapules d’attendre le moment opportun.

Voilà la fonction du général Hiver, au service de la covidémence.

POST-SCRIPTUM

Cet article est l’occasion de répéter mon mantra : Macron n’est qu’un employé… local de la covidémence.

Ne pas se souvenir de la réalité globale, planétaire de ce cirque empêche d’en saisir la signification profonde.

Ainsi, l’offensive du général Hiver… concerne en réalité tout l’hémisphère nord.

Cette déclaration de l’OMS le prouve :

L’Organisation mondiale de la santé s’est alarmée jeudi 4 novembre du rythme «très préoccupant» de transmission du Covid-19 actuellement en Europe, qui pourrait déboucher sur un demi-million de morts supplémentaires sur le continent d’ici février. (source Le Figaro)

Tous les mots-clés s’y trouvent, pourtant usés jusqu’à la corde (“rythme préoccupant”, “demi-million de morts”).

C’est l’équivalent de la préparation d’artillerie dans les grandes opérations militaires.

Plus nous avancerons dans le calendrier, plus vous allez en manger : matin, midi et soir.

Covidémence.com, le 5 novembre 2021

