L’élite mondiale « craint qu’une rébellion ne couve », déclare le PDG d’un grand constructeur de bunkers anti-apocalypse

Selon le PDG de l’un des plus grands constructeurs de bunkers apocalyptiques pour les élitistes, ceux qui sont au pouvoir craignent actuellement une « rébellion » de ceux qu’ils dominent.

Ron Hubbard, le PDG d’Atlas Survival Shelters, interviewé par The Canadian Prepper, nous dit d’emblée que le marché de la construction de bunkers est en train d’exploser car les élites commencent à craindre le réveil des masses.

Nous savons que nous sommes des esclaves, et ceux qui ont suivi ce blog savent que nous ne « perdons pas la liberté », mais nous n’avons jamais eu la liberté. Ce que nous perdons, c’est l’illusion que nous sommes libres. Mais le reste de l’humanité se réveille enfin et évolue au-delà du besoin de maîtres pour les asservir et voler le fruit de leur travail.

C’est une bonne chose, mais nous savons aussi que les dirigeants ne se laisseront pas faire facilement. Cependant, alors que l’année 2021 touche à sa fin, le commerce des bunkers apocalyptiques reprend et ceux qui achètent ces bunkers sont ceux qui craignent actuellement le « grand réveil » ou l’ « apocalypse », la levée du voile. Ils craignent que les gens réalisent enfin qu’ils sont nés dans l’esclavage.

Hubbard prévient qu’une des raisons pour lesquelles cela se produit maintenant est que les mondialistes pensent qu’une « rébellion » se prépare en Amérique et qu’elle est probablement très proche, le peuple américain étant de plus en plus en colère contre l’ensemble de l’establishment et ceux qui le contrôlent. Le système est en train de s’effondrer. Les gens évoluent mentalement et beaucoup savent qu’ils ne devaient pas être des esclaves.

Ce que les élitistes veulent, c’est un chaos et une division massive, c’est pourquoi nous sommes divisés de toutes les manières possibles. Si nous ne pouvons pas nous entendre et travailler ensemble, ils atteindront leur objectif.

« Les élites construisent presque exclusivement des bunkers en ce moment parce qu’ils sont ceux qui peuvent se le permettre », dit Hubbard dans la vidéo. « L’Amérique est à quelques jours, voire à quelques semaines d’une rébellion. Il y a un achat panique de bunkers en ce moment, surtout aux États-Unis. »

Il dit que ce n’est pas seulement aux Etats-Unis non plus. Cet esprit de liberté et d’affranchissement du gouvernement est devenu mondial. Ils savent qu’ils perdent le contrôle et tout ce qu’il faut c’est une non-conformité massive, et que les gens réalisent qu’ils ne sont pas nés pour être esclaves d’une classe dirigeante.

Nous n’avons pas besoin d’en faire une rébellion violente, et même Hubbard admet que ce ne sera pas nécessairement une rébellion violente. Mais elle aura lieu. Alors que les gens risquent de perdre leur emploi et tout ce pour quoi ils ont passé des années à travailler, ils n’auront d’autre choix que de se réveiller à ce qui se passe réellement.

SHTFplan, le 5 novembre 2021

Traduit par Aube Digitale

