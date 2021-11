Qui sait, peut-être auras-tu la chance d’acquérir le « super-pouvoir »… celui de ne pas mourir et de n’avoir aucun effet secondaire ? OD

Les enfants cobayes et sacrifiés à l’industrie du vaccin

Par Laurent Glauzy

Il est difficile de l’exprimer par des mots. La propagande est menée de la manière la plus diabolique qui soit. Maintenant, les petits enfants doivent être utilisés pour faire de la publicité pour la vaccination des enfants. Les petits cobayes sont présentés comme des super-héros dans une vidéo de Pfizer parce qu’ils ont été vaccinés. « Prends ton super pouvoir ! », s’exclament les petits.

Pfizer fait la publicité du vaccin du COVID19 auprès des enfants âgés de cinq à onze ans. Ce sont des super-héros, ils obtiennent des « super-pouvoirs » parce qu’ils participent volontairement aux essais cliniques. Il est difficilement supportable que des parents abandonnent leurs enfants comme cobayes. Il est vraiment cruel et triste que ces petits participants à l’étude doivent également être utilisés pour la propagande en faveur de la vaccination et pour inciter d’autres enfants à se faire vacciner. Ils ne se protégeraient pas seulement eux-mêmes, mais aussi les autres. Ils recevraient une « piqûre de superhéros » et aideraient à combattre le coronavirus. Mais voyez par vous-même !

Dès la mi-octobre, BioNTech/Pfizer a déposé une demande d’autorisation du vaccin Corona pour les enfants âgés de cinq ans et plus dans l’UE. La décision à ce sujet pourrait être prise avant Noël. Plus rien ne s’opposerait alors à l’administration du vaccin expérimental aux jeunes enfants âgés de 5 à 11 ans. Dans la capitale fédérale, ils ne veulent pas du tout attendre l’approbation de l’EMA, mais veulent déjà utiliser la vaccination à l’échelle nationale pour les enfants à partir de cinq ans.

À Vienne, ils veulent créer un vaste réseau de possibilités de vaccinations « non autorisées ». Aux États-Unis, une autorisation d’urgence a déjà été accordée par la FDA. Les effets secondaires ne sont pas pris en compte. Même s’il en existe déjà une longue liste. Récemment encore, un enfant de 12 ans est mort en Allemagne deux jours seulement après avoir reçu la deuxième dose du vaccin. La vaccination est officiellement considérée comme la cause probable du décès.

Laurent Glauzy, Pro Fide Catholica, le 8 novembre 2021

Traduit de Wochenblick

Pfizer-Superhelden-Video: Kinder als Versuchskaninchen

« L’objectif, au fond, est le même : injecter tous les enfants de la planète avec cette merde ARNm, non testée, et absolument non nécessaire (les enfants n’étant pas concernés par le couillonavirus).

C’est un crime.

On peut ensuite le qualifier de nombreuses façons différentes voire contradictoires (crime chinois, communiste, CIA, globaliste, soviétique, nazi, sataniste, etc.) peu importe.

C’est un crime.«